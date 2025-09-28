Тем временем в сети распространили видео со сгоревшим дотла бусом. Он напомнил о несокрушимости украинцев, стойкости Киева, который несмотря на страшный удар, продолжает жить, передает 24 Канал.

Что известно о "упорном" бусе в Киеве?

Телеграмм-канал "Киев Оперативный" опубликовал кадры Петропавловской Борщаговки после обстрела. На них зафиксирован сгоревший дотла автомобиль, который не сдается и еще едет.

Изуродованный атакой бус упорно движется по улице Киева: смотрите видео

Немецкий Opel смог завестись и поехать: смотрите видео

Напомним, что по состоянию на 11:36 в Киеве известно о 4 погибших, среди них – 12-летняя девочка Саша.

В результате вражеского удара поврежден Институт кардиологии, там погибли медсестра и пациент. Еще одного человека нашли мертвым на месте удара по гражданской инфраструктуре.

Еще 14 человек пострадали, один из них – в тяжелом состоянии. В поврежденном жилом доме в Соломенском районе, где частично обвалились перекрытия, разбирают завалы.

Какие последствия массированной атаки на Украину 28 сентября?