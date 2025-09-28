Тем временем в сети распространили видео со сгоревшим дотла бусом. Он напомнил о несокрушимости украинцев, стойкости Киева, который несмотря на страшный удар, продолжает жить, передает 24 Канал.
Что известно о "упорном" бусе в Киеве?
Телеграмм-канал "Киев Оперативный" опубликовал кадры Петропавловской Борщаговки после обстрела. На них зафиксирован сгоревший дотла автомобиль, который не сдается и еще едет.
Изуродованный атакой бус упорно движется по улице Киева: смотрите видео
Немецкий Opel смог завестись и поехать: смотрите видео
Напомним, что по состоянию на 11:36 в Киеве известно о 4 погибших, среди них – 12-летняя девочка Саша.
В результате вражеского удара поврежден Институт кардиологии, там погибли медсестра и пациент. Еще одного человека нашли мертвым на месте удара по гражданской инфраструктуре.
Еще 14 человек пострадали, один из них – в тяжелом состоянии. В поврежденном жилом доме в Соломенском районе, где частично обвалились перекрытия, разбирают завалы.
Какие последствия массированной атаки на Украину 28 сентября?
- Враг запустил по Украине 593 ударных дронов и 48 ракет. Более 600 воздушных целей было обезврежено украинскими военными. 5 ракет и 31 ударный беспилотник попали на 16 объектах, обломки упали на 25 объектах.
- Основным направлением удара была столица.
- В минобороны России цинично прокомментировали атаку на Украину. Там заявили, что удары были направлены на "военно-промышленные объекты и инфраструктуру военных аэродромов Украины".
- Известно, что в результате атаки пострадали Киевщина, Сумщина, Черниговщина, Днепропетровщина, Николаевщина, Сумщина, Одесская область, Черкасская область, Хмельницкая область.