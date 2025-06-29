Массированная атака на Украину, под ударом были критические обьекты: хронология 1122 дня войны

Ночью 29 июня противник совершил массированный обстрел Украины, вызвав разрушение объектов гражданской и критической инфраструктур. тем временем на фронте наши защитники продолжают сдерживать наступление россиян.

О последствиях российских обстрелов, военных преступлениях оккупантов, важных событиях на внутренней и международной политической арене, рассказывает 24 Канал.

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