Об этом 24 Каналу рассказал авиаэксперт, офицер ВС в резерве и директор по развитию оборонного предприятия Анатолий Храпчинский, отметив, что украинская противовоздушная оборона проседает в сбивании баллистических целей. Поэтому нужно искать новые современные решения и сотрудничать с Европой.

Особенность новых атак России по Украине

Авиаэксперт объяснил, что сегодняшняя российская атака свидетельствует о том, что враг может производить ракеты. Оккупанты не используют старые запасы, зато новое оружие – ракеты Х-32 (это современная версия Х-22). Также они поднимают стратегическую авиацию, несмотря на ограниченный ресурс, и применяют ракеты "Циркон".

Важно заметить, что враг в последнее время существенно увеличил использование баллистических и квазибаллистических ракет, которые имеют черты и баллистической, и крылатой ракет. Даже ракеты Х-22, которые также применяют россияне, нужно перехватывать средствами против баллистики.

Враг увеличил количество средств поражения именно в той части, где у нас слабая оборона. То есть мы говорим о недостаточном количестве систем Patriot и SAMP/T, которые могли бы перехватывать баллистику. Дополнительно надо говорить о развертывании систем противоракетной защиты, чтобы исключить повреждения из-за падения обломков,

– подчеркнул он.

Храпчинский отметил, что только в январе этого года враг запустил примерно 120 баллистических ракет. Между тем ракеты Patriot PAC-3, которые должны их сбивать, выпускаются в объеме всего 500 штук в год – это очень мало для обороны украинского неба.

Заметьте! Вместе с баллистическими и крылатыми ракетами враг начал запускать большое количество дронов. Юрий Игнат рассказал, что во время массированных атак Россия может запустить более 500 БпЛА, чтобы перегрузить украинскую ПВО.

Общий процент перехвата баллистики россиян – 25%. В зоне ответственности систем, которые способны перехватывать баллистику, – 65%. Это яркая цифра, но не когда мы переводим ее в количество ракет. Например, когда из 100 баллистических ракет прилетает 40, последствия будут серьезные.

Дроны-перехватчики в такой ситуации не помогут. Нужно разворачивать современную систему. Это вызов для всего мира. Недавно американская авиабаза во время налета баллистических ракет пропустила одну ракету там, где стояли Patriot. А там не было такого давления, как у нас во время массированных обстрелов. Поэтому надо улучшать системы и удешевлять перехват,

– подчеркнул авиаэксперт.

Он добавил, что в России уже научились делать сравнительно дешевые баллистические ракеты. Это влияет на возможности экономического перехвата, ведь ракеты-перехватчики стоят миллионы. Именно поэтому стоит искать совместные решения для противовоздушной обороны Украины с европейскими партнерами на уровне открытых условий.

Какими были последствия сегодняшней атаки?