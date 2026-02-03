Про це 24 Каналу розповів авіаексперт, офіцер ПС у резерві та директор з розвитку оборонного підприємства Анатолій Храпчинський, зауваживши, що українська протиповітряна оборона просідає у збитті балістичних цілей. Тому потрібно шукати нові сучасні рішення та співпрацювати з Європою.

Дивіться також Це не терор, а геноцид, – військовий оглядач про удар по автобусу на Дніпропетровщині

Особливість нових атак Росії по Україні

Авіаексперт пояснив, що сьогоднішня російська атака свідчить про те, що ворог може виробляти ракети. Окупанти не використовують старі запаси, натомість нову зброю – ракети Х-32 (це сучасна версія Х-22). Також вони підіймають стратегічну авіацію, попри обмежений ресурс, та застосовують ракети "Циркон".

Важливо зауважити, що ворог останнім часом суттєво збільшив використання балістичних і квазібалістичних ракет, які мають риси і балістичної, і крилатої ракет. Навіть ракети Х-22, які також застосовують росіяни, потрібно перехоплювати засобами проти балістики.

Ворог збільшив кількість засобів ураження саме в тій частині, де у нас слабка оборона. Тобто ми кажемо про недостатню кількість систем Patriot та SAMP/T, які б могли перехоплювати балістику. Додатково треба казати про розгортання систем протиракетного захисту, щоб унеможливити пошкодження через падіння уламків,

– наголосив він.

Храпчинський зауважив, що лише в січні цього року ворог запустив приблизно 120 балістичних ракет. Тим часом ракети Patriot PAC-3, які мали б їх збивати, випускаються в обсязі всього 500 штук на рік – це дуже мало для оборони українського неба.

Зауважте! Разом з балістичними та крилатими ракетами ворог почав запускати велику кількість дронів. Юрій Ігнат розповів, що під час масованих атак Росія може запустити понад 500 БпЛА, щоб перевантажити українську ППО.

Загальний відсоток перехоплення балістики росіян – 25%. В зоні відповідальності систем, які спроможні перехоплювати балістику, – 65%. Це яскрава цифра, але не коли ми переводимо її в кількість ракет. Наприклад, коли зі 100 балістичних ракет прилітає 40, наслідки будуть серйозні.

Дрони-перехоплювачі в такій ситуації не допоможуть. Потрібно розгортати сучасну систему. Це виклик для всього світу. Нещодавно американська авіабаза під час нальоту балістичних ракет пропустила одну ракету там, де стояли Patriot. А там не було такого тиску, як у нас під час масованих обстрілів. Тому треба покращувати системи і здешевлювати перехоплення,

– підкреслив авіаексперт.

Він додав, що в Росії вже навчились робити порівняно дешеві балістичні ракети. Це впливає на можливості економічного перехоплення, адже ракети-перехоплювачі коштують мільйони. Саме тому варто шукати спільні рішення для протиповітряної оборони України з європейськими партнерами на рівні відкритих умов.

Якими були наслідки сьогоднішньої атаки?