Россия подняла в небо стратегические бомбардировщики Ту-160, – мониторы
- Ночью 3 февраля зафиксирован взлет стратегических бомбардировщиков Ту-160, которые могут нести крылатые ракеты, с аэродрома "Украинка".
- Мониторинговые сообщества предполагают угрозу массированного ракетного удара, особенно для западных и центральных регионов Украины.
Ночью 3 февраля в России зафиксировали взлет стратегических бомбардировщиков Ту-160, которые могут нести крылатые ракеты. Ранее украинцев предупреждали об угрозе массированного обстрела.
Об этом сообщили украинские мониторинговые каналы, в частности monitor. Рассказываем, какая есть информация на данный момент.
Что известно об угрозе массированного удара?
С вечера 2 февраля российские войска атакуют Украину "Шахедами". Уже после полуночи также стало известно о взлете стратегической авиации Ту-160 с аэродрома "Украинка", что на Дальнем Востоке.
Справка. Ту-160 может нести ракету Х-555, которая предназначена для поражения как стратегических, так и тактических наземных и морских целей практически всех классов. Максимальная дальность полета Ту-160 без дозаправки – 13 950 километров, практическая – до 12 300 километров.
Также мониторинговые сообщества предполагают и вылет Ту-95МС. Ранее они уже сообщали, что Россия передислоцирует стратегические бомбардировщики между аэродромами. И что россияне также осуществили снаряжение надводных морских носителей крылатых ракет "Калибр".
Соответственно, в течение ночи существует угроза массированного ракетного удара, особенно внимательными стоит быть жителям западных и центральных регионов.
Когда состоялся предыдущий ракетный обстрел Украины?
- 24 января Россия нанесла комбинированный удар, запустив 396 средств воздушного нападения. ПВО обезвредила 372 из них.
- Основным направлением удара была Киевщина, а его особенностью – применение ракет Х-22/Х-32 для удара по Киеву с Ту-22М3.