29 июля, 21:58
Россия начала атаку "Шахедами": где пролетают вражеские цели
Россия запустила ударные беспилотники по Украине. Воздушная тревога распространяется по областям.
В течение ночи сохраняется высокая вероятность массированного обстрела.
Каким городам Украины грозит опасность?
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Где объявлена воздушная тревога: смотрите на карте
УАБы в Днепропетровскую область. БПЛА пролетел мимо Диканьки в направлении Полтавы.
21:11, 29 июля
21:07, 29 июля
УАБы в Днепропетровскую область.
БПЛА пролетел мимо Диканьки в направлении Полтавы.