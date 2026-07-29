Россия начала атаку "Шахедами": где пролетают вражеские цели

Россия запустила ударные беспилотники по Украине. Воздушная тревога распространяется по областям.

В течение ночи сохраняется высокая вероятность массированного обстрела.

Каким городам Украины грозит опасность?

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Где объявлена воздушная тревога: смотрите на карте