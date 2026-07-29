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24 Канал Новости Украины Россия начала атаку "Шахедами": где пролетают вражеские цели
29 июля, 21:58
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Россия начала атаку "Шахедами": где пролетают вражеские цели

Анастасия Колесникова

Россия запустила ударные беспилотники по Украине. Воздушная тревога распространяется по областям.

В течение ночи сохраняется высокая вероятность массированного обстрела.

Каким городам Украины грозит опасность?

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграм-канале.

Где объявлена воздушная тревога: смотрите на карте

 

21:11, 29 июля

УАБы в Днепропетровскую область.

21:07, 29 июля

БПЛА пролетел мимо Диканьки в направлении Полтавы.

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