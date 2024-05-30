Сразу 7 "Шахедов" сбили на Днепропетровщине: повреждена линия электропередач
Источник:Сергей Лысак
В ночь на 30 мая российская армия снова массированно атаковала Украину. В частности, под ударом оказалась Днепропетровская область.
Там силы противовоздушной обороны сбили 7 дронов-камикадзе типа "Шахед". Отметим, что Воздушным силам удалось сбить все запущенные Россией ударные дроны и более половины крылатых ракет.
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Работа ПВО на Днепропетровщине
Председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак рассказал, что ночью над областью Силы обороны сбили вражеских "Шахедов". Работу ПВО фиксировали в Криворожском, Синельниковском, Павлоградском и Днепровском районах. Однако не обошлось без повреждений.
Из-за падения обломков в последнем (Днепровском – 24 Канал) повреждены частный дом и линия электропередач,
– написал Лысак.
Кроме этого, уже утром оккупанты попали дронами-камикадзе по Никополю и Марганецкой общине. Последствия уточняются. Люди не пострадали.
Ночная атака
- В ночь на 30 мая враг запустил по Украине 11 крылатых ракет Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации Ту-95 МС, а также 32 ударных беспилотника типа Shahed-131/136. ПВО ликвидировала 7 ракет и все запущенные дроны.
- Сообщается, что этой ночью "Шахеды" снова достигли Хмельницкой области. Целью врага был Староконстантинов. О взрывах после пуска дронов там сообщили в 02:38, а также в 03:35.
- Также на Староконстантинов направили и ракеты с Ту-95МС. Они добрались до Хмельницкой области уже в 04:30.
- Однако, этой ночью досталось и врагу. Ночью россияне жаловались на ракетную атаку на Крым. По подсчетам из разных источников, этой ночью в Керчи прогремело от 6 до 30 взрывов. Впоследствии оккупанты отчитались об "успешной" работе ПВО, однако указали на повреждение двух паромов – автомобильного и железнодорожного.