Сразу 7 "Шахедов" сбили на Днепропетровщине: повреждена линия электропередач

В ночь на 30 мая российская армия снова массированно атаковала Украину. В частности, под ударом оказалась Днепропетровская область.

Там силы противовоздушной обороны сбили 7 дронов-камикадзе типа "Шахед". Отметим, что Воздушным силам удалось сбить все запущенные Россией ударные дроны и более половины крылатых ракет.

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Работа ПВО на Днепропетровщине

Председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак рассказал, что ночью над областью Силы обороны сбили вражеских "Шахедов". Работу ПВО фиксировали в Криворожском, Синельниковском, Павлоградском и Днепровском районах. Однако не обошлось без повреждений.

Из-за падения обломков в последнем (Днепровском – 24 Канал) повреждены частный дом и линия электропередач,

– написал Лысак.

Кроме этого, уже утром оккупанты попали дронами-камикадзе по Никополю и Марганецкой общине. Последствия уточняются. Люди не пострадали.

Ночная атака