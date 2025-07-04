"Пережили сложную ночь": в ОВА рассказали о последствиях атаки на Кировоградщину

В ночь на 4 июля Россия массированно обстреляла Украину дронами и ракетами. В частности, под вражескими ударами находилась Кировоградская область.

Тревогу в регионе из-за угрозы вражеских беспилотников объявили еще после 21:00 3 июля, продолжалась она до 5 утра следующего дня, передает 24 Канал.

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Атака на Кировоградщину

Глава ОГА Андрей Райкович отметил, что Кировоградщина пережила очередную сложную ночь.

По его словам, небо над областью рассекали десятки вражеских дронов. Активно работали мобильные огневые группы.

В Знаменской громаде частично поврежден жилой дом. Несложные ранения получила 52-летняя женщина. Ей оказана необходимая медицинская помощь.

Поврежденное домовладение осмотрит комиссия.

К слову, известно о разрушении жилого дома и двух раненых на Полтавской области.

Напомним, что для массированного воздушного нападения на Украину враг использовал 539 дронов и 11 ракет различных типов. Под главным ударом находилась столица. Там обломки вражеских целей привели к пожарам и разрушениям в жилых и нежилых зонах, в частности, в учебном заведении и больнице.