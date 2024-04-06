На Киевщине повреждено частное предприятие: пострадали ли люди
6 апреля 2024, 08:54Читати новину українською
Ночью и утром 6 апреля Россия снова атаковала Украину. В частности, враг ударил дронами и ракетами по Киевской области. В результате падения обломков повреждено одно из частных предприятий в Макаровской общине.
Об этом сообщил поселковый голова. Вадим Токарь рассказал, какие последствия российской атаки, передает 24 Канал.
Обратите внимание Враг атаковал 32 Шахедами" и 6 ракетами: сколько целей сбила ПВОКстати, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.
Повреждено частное предприятие
Сегодня утром Макаровская община подверглась обстрелам вражескими БПЛА и ракетами. Во время воздушной тревоги работали силы ПВО.
Обломками повреждено помещение одного из частных предприятий. Жертв и пострадавших нет,
– отметил Токарь.
Коротко о последствиях российской атаки 6 апреля
- В Воздушных силах сообщили, что ночью 6 апреля Россия атаковала Украину 32 "Шахедами" и 6 ракетами. В частности, враг ударил 3 ракетами С-300, двумя Х-101/Х-555 и одним "Калибром".
- ПВО сбила 28 дронов-камикадзе и три ракеты.
- В Харькове погибли 6 человек. Еще 11 получили ранения. В результате серии обстрелов из С-300 повреждены 9 жилых домов, административное здание, детсад, кафе, автомойка СТО, помещение магазина АЗС, здания общежитий, легковые и грузовые автомобили.
- На Херсонщине произошло попадание в сельскохозяйственные предприятия. К счастью, люди не пострадали.
- В результате ракетных обстрелов в Запорожье повреждены промышленные предприятия.