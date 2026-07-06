Во время ночной российской атаки на Украину Польша подняла в небо истребители

В ночь на понедельник, 6 июля, российские войска нанесли массированный удар по Украине. Во время обстрела польские военные подняли в воздух истребители.

Об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных сил Польши.

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Что происходило во время массированной атаки?

В 02:38 по киевскому времени в воздушном пространстве Польши приступили к работе военные самолеты.

В воздух подняли истребители, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки привели в состояние полной готовности.

Отмечается, что эти меры носили превентивный характер и были направлены на обеспечение безопасности и защиту воздушного пространства, прежде всего в районах, граничащих с потенциально опасными территориями.

Оперативное командование Вооруженных сил Польши следит за текущей ситуацией, а подчиненные ему силы и ресурсы остаются готовыми к немедленному реагированию,

– говорится в сообщении.

Впоследствии в польском военном командовании заявили, что нарушений воздушного пространства Польши зафиксировано не было.

Напомним, во время массированной атаки 6 июля россияне запустили 419 средств воздушного нападения – 68 ракет и 351 БПЛА различных типов. По предварительной информации, было зафиксировано попадание 29 баллистических ракет и 18 ударных БПЛА в 34 точках, а также падение обломков беспилотников в 16 точках.

В эпицентре удара оказался Киев: наибольшие разрушения понесли Дарницкий и Подольский районы. На данный момент известно о 13 погибших и почти 56 раненых.

Под атакой также оказалась Киевская область. В частности, в городе Вишневое на месте прилета вспыхнул сильный пожар. Из-за угрозы повторной детонации взрывоопасных предметов жителей города призвали не выходить из дома, сотрудники экстренных служб эвакуировали более 600 человек.