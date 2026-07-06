Про це повідомило Оперативне командування ЗС Польщі.
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Що відбувалося під час масованої атаки?
О 02:38 за київським часом у повітряному просторі Польщі розпочали роботу військові літаки.
У повітря підняли винищувачі, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки привели в стан повної готовності.Читайте оперативні новини першими Підпишіться на 24 Канал у Telegram
Зазначається, що ці заходи мали превентивний характер і були спрямовані на гарантування безпеки та захист повітряного простору, насамперед у районах, що межують із потенційно небезпечними територіями.
Оперативне командування Збройних сил Польщі стежить за поточною ситуацією, а підпорядковані йому сили та ресурси залишаються готовими до негайного реагування,
– йдеться в повідомленні.
Згодом у польському військовому командуванні заявили, що порушень повітряного простору Польщі не зафіксовано.
Нагадаємо, під час масованої атаки 6 липня росіяни запустили 419 засобів повітряного нападу – 68 ракет і 351 БпЛА різних типів. За попередньою інформацією, було зафіксовано влучання 29 балістичних ракет та 18 ударних БпЛА на 34 локаціях, а також падіння уламків безпілотників на 16 локаціях.
В епіцентрі удару опинився Київ: найбільших руйнувань зазнали Дарницький і Подільський райони. Наразі відомо про 13 загиблих і майже 56 поранених.
Під атакою також була Київщина. Зокрема, у місті Вишневе на місці прильоту спалахнула сильна пожежа. Через загрозу повторної детонації вибухонебезпечних предметів жителів міста закликали не виходити з дому, надзвичайники евакуювали понад 600 людей.