Нужна ли донорская кровь для спасателей после массированной атаки России: в ГСЧС сделали заявление
- Во время массированной атаки России 6 июня пострадали сотрудники ГСЧС, но необходимости в донорской крови пока нет.
- ГСЧС призвала следить за официальными обновлениями о потребностях в помощи и выразила благодарность всем, кто был готов сдать кровь.
В результате массированной российской атаки ночью 6 июня пострадали сотрудники ГСЧС. К счастью, пока необходимости в донорской крови для раненых спасателей нет.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Украины.
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В ГСЧС обратились к украинцам
В ГСЧС поблагодарили всех, кто откликнулся на призыв о помощи и был готов сдать кровь для спасения спасателей, пострадавших в результате вражеского обстрела.
К счастью, ситуация стабилизировалась, и на данный момент необходимости в донорской крови нет,
– говорится в заявлении.
В ГСЧС отметили, что все сообщения о помощи служба будет публиковать на официальном сайте и на официальных страницах в социальных сетях.
Следите за нашими обновлениями! Ваша поддержка является бесценной,
– добавили в пресс-службе.
24 Канал выражает искренние соболезнования семьям и друзьям погибших. Вечная память!
Напомним, во время ночной атаки оккупантов на Киев погибли трое сотрудников ГСЧС. Ими оказались пожарные-спасатели Павел Езгор, Даниил Скадин и Андрей Ременный. В ГСЧС рассказали, что в ночь атаки они были на обычном дежурстве.
Также во время комбинированного удара ракетами и БпЛА по Тернополю пострадали 6 сотрудников ГСЧС.