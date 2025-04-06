Россия использовала фрегат и подводную лодку для запуска ракет по Украине, – Плетенчук

В ночь на 6 апреля россияне снова нанесли по Украине комбинированный удар с применением дронов, авиации и кораблей. В том числе враг ударил ракетами "Калибр".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова представителя Военно-морских сил Дмитрия Плетенчука в эфире телемарафона.

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Россияне ударили "Калибрами" по Украине

По словам Плетенчука, вероятность применения "Калибров" всегда присутствует, даже когда носителей нет в Черном море. Россиянам достаточно нескольких часов, чтобы выйти в акваторию и отстреляться.

Именно так они ночью и сделали. Четвертое применение в этом году, за четыре месяца. Был применен один из фрегатов и подводная лодка. Они оба участвовали в этой атаке,

– сообщил представитель ВМС.

Как отметил капитан 3-го ранга, подводная лодка все еще остается в море.

Заметим, по данным Воздушных сил, в рамках комбинированного удара враг применил 132 средств воздушного нападения – 23 ракет различных типов и 109 ударных БпЛА. Подтверждено сбитие 53 воздушных целей:

6 крылатых ракет Х-101/Х-55СМ;

6 крылатых ракет "Калибр";

1 баллистической ракеты "Искандер-М";

40 ударных БпЛА типа "Шахед".

53 вражеских беспилотника-имитатора были локально потеряны (без негативных последствий).