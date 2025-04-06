Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова речника Військово-морських сил Дмитра Плетенчука в ефірі телемарафону.
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Росіяни вдарили "Калібрами" по Україні
За словами Плетенчука, вірогідність застосування "Калібрів" завжди присутня, навіть коли носіїв немає у Чорному морі. Росіянам достатньо кількох годин, аби вийти в акваторію і відстрілятися.
Саме так вони вночі і зробили. Четверте застосування у цьому році, за чотири місяці. Був застосований один з фрегатів і підводний човен. Вони обидва брали участь у цій атаці,
– повідомив речник ВМС.
Як зазначив капітан 3-го рангу, підводний човен все ще залишається в морі.
Зауважимо, за данними Повітряних сил, у рамках комбінованого удару ворог застосував 132 засобів повітряного нападу – 23 ракет різних типів та 109 ударних БпЛА. Підтверджено збиття 53 повітряних цілей:
- 6 крилатих ракет Х-101/Х-55СМ;
- 6 крилатих ракет "Калібр";
- 1 балістичної ракети "Іскандер-М";
- 40 ударних БпЛА типу "Шахед".
53 ворожі безпілотники-імітатори були локаційно втрачені (без негативних наслідків).