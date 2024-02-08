Ребенок провел в охваченной пламенем квартире 5 часов: как спасли школьника в Киеве во время атаки

В ЮНИСЕФ – Детском фонде ООН – рассказали историю киевского школьника Даниила. 14-летний парень жил в многоэтажке, которая сильно пострадала во время российской атаки утром 7 февраля.

От кадров пожара в Голосеевском районе разрывается сердце. Там россияне попали по многоэтажке – кстати, это самый длинный дом Киева, так называемый дом-фрактал.

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С кем были дети дома во время атаки и что происходило в квартире

Даниил более 5 часов провел сегодня в охваченной дымом и пламенем квартире на 13 этаже. Его дом попал под массированный обстрел рано утром. Мама с папой в это время были на работе. А мальчик с 10-летней двоюродной сестрой и тетей еще спали, когда раздался мощный взрыв,

– говорится в сообщении.

Дети попытались потушить пламя самостоятельно – водой. Даниил вспоминает: сестра очень испугалась, а он сам надышался дыма.

Почему так школьники так долго были в задымленной квартире

Причина проста – нужно было локализовать огонь. Поэтому спасатели ГСЧС Украины смогли добраться до квартиры уже после обеда.

Во дворе спасения детей ждали родители и друзья Даниила.

Что говорят родители

Я была в метро, когда прогремели взрывы, – ехала на работу, а дети были с сестрой. Они не ранены, но очень напуганы. Квартира разбита, там много дыма,

– говорит мама, Татьяна.

Все это время она поддерживала связь с сыном по телефону.