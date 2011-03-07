Россия массированно атаковала Украину, взрывы прогремели в ряде областей: хронология 1108 дня войны

Страна-агрессор Россия 7 марта в очередной раз атаковала территорию Украины. Наши защитники дают противнику отпор по всей линии фронта, а силы ПВО отражают атаки с воздуха.

О последствиях российских атак, ситуацию на фронте и международной арене, главные новости 7 марта, сообщает 24 Канал.

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