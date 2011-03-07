Россия массированно атаковала Украину, взрывы прогремели в ряде областей: хронология 1108 дня войны
Страна-агрессор Россия 7 марта в очередной раз атаковала территорию Украины. Наши защитники дают противнику отпор по всей линии фронта, а силы ПВО отражают атаки с воздуха.
О последствиях российских атак, ситуацию на фронте и международной арене, главные новости 7 марта, сообщает 24 Канал.
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Группа Нафтогаз сообщила, что ее объекты газовой инфраструктуры подверглись уже семнадцатой комбинированной атаке. Повреждены производственные мощности, обеспечивающие добычу газа. К счастью, обошлось без пострадавших. Сейчас продолжается ликвидация последствий обстрела и оценка повреждений. Группа Нафтогаз принимает все необходимые меры для восстановления работы мощностей, которые были атакованы врагом. Мы делаем и будем делать все возможное, чтобы страна была с газом, На рассвете враг атаковал Прикарпатье. В ОВА сообщили, что в результате ночной вражеской атаки на Тернопольщине есть прилеты ракет в критический промышленный объект. Россия атаковала гражданский объект в Харькове. Там пожар, пострадала многоэтажка поблизости. Министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что снова под массированным ракетно-дроновым обстрелом оказались энергетическая и газовая инфраструктура в разных регионах Украины. По словам министра, сейчас спасатели и энергетики работают над ликвидацией последствий. Принимаются все необходимые меры для стабилизации энерго- и газоснабжения. Взрывы в Ивано-Франковской области. О работе противовоздушной обороны в регионе стало известно из сообщения городского головы Ивано-Франковска Руслана Марцинкива, которое он опубликовал в социальных сетях в 04:34. В 6:34 на Ивано-Франковщине прогремели повторные взрывы. Туда снова летели ракеты. В Тернополе слышали взрывы. СМИ сообщили о взрывах в регионе, а также – что в Тернополе видно пожар. Местные СМИ еще добавили, что часть города без света. Взрывы в Хмельницкой области. В ночь на 7 марта наблюдается взлет группы бортов Ту-95мс с аэродрома Оленья, также известно о пусках "Калибров". Россия атаковала Запорожскую область дронами ночью 7 марта. В регионе работают силы противовоздушной обороны. В Полтаве были слышны взрывы. Враг применил БпЛА и ракеты.
Враг ударил по объектам "Нафтогаза"
– отметил руководитель Группы Нафтогаз Роман Чумак.
Враг атаковал Прикарпатье
Его целью были инфраструктурные объекты. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.
Удар по Тернопольщине
Могут быть ограничения с подачей газа.
Атака по Харькову
Группа Нафтогаз сообщила, что ее объекты газовой инфраструктуры подверглись уже семнадцатой комбинированной атаке.
Повреждены производственные мощности, обеспечивающие добычу газа. К счастью, обошлось без пострадавших.
Сейчас продолжается ликвидация последствий обстрела и оценка повреждений.
Группа Нафтогаз принимает все необходимые меры для восстановления работы мощностей, которые были атакованы врагом. Мы делаем и будем делать все возможное, чтобы страна была с газом,
На рассвете враг атаковал Прикарпатье.
В ОВА сообщили, что в результате ночной вражеской атаки на Тернопольщине есть прилеты ракет в критический промышленный объект.
Россия атаковала гражданский объект в Харькове. Там пожар, пострадала многоэтажка поблизости.
Министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что снова под массированным ракетно-дроновым обстрелом оказались энергетическая и газовая инфраструктура в разных регионах Украины.
По словам министра, сейчас спасатели и энергетики работают над ликвидацией последствий. Принимаются все необходимые меры для стабилизации энерго- и газоснабжения.
Взрывы в Ивано-Франковской области. О работе противовоздушной обороны в регионе стало известно из сообщения городского головы Ивано-Франковска Руслана Марцинкива, которое он опубликовал в социальных сетях в 04:34.
В 6:34 на Ивано-Франковщине прогремели повторные взрывы. Туда снова летели ракеты.
В Тернополе слышали взрывы. СМИ сообщили о взрывах в регионе, а также – что в Тернополе видно пожар. Местные СМИ еще добавили, что часть города без света.
Взрывы в Хмельницкой области.
В ночь на 7 марта наблюдается взлет группы бортов Ту-95мс с аэродрома Оленья, также известно о пусках "Калибров".
Россия атаковала Запорожскую область дронами ночью 7 марта. В регионе работают силы противовоздушной обороны.
В Полтаве были слышны взрывы. Враг применил БпЛА и ракеты.