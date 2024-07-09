"Сочувствие – это не оружие": Зеленский заявил, что Россия повредила почти 100 объектов во время атак

Президент Украины высказался относительно атаки 8 июля по Украине. Он назвал, о скольких погибших и раненых известно на данный момент.

Помимо этого, оккупанты продолжили обстрелы и днем, и вечером. Под атакой были Запорожье и Днепр.

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Сколько людей убила Россия 8 июля

Россия нанесла удар по городам Украины. Более 170 раненых. По состоянию на это время известно о 37 погибших, среди них трое детей. Мои соболезнования родным и близким. В целом повреждены почти 100 объектов: детская больница, обычные дома, детские сады, роддом, колледж, бизнес-центр. На местах до сих пор продолжается разбор завалов,

– написал Зеленский.

Он подчеркнул, что оккупанты должны ответить за свой террор. Мир должен отреагировать, ведь "просто обеспокоенность не останавливает террор. Сочувствие – это не оружие".

Президент видит выходом сбивание российских ракет и уничтожение боевой авиации врага в местах ее базирования.

Атака по Украине утром 8 июля: смотрите видео

Что известно о массированной атаке по Украине 8 июля

Враг ударил по ряду городов – в Киеве по "Охматдету", в Кривом Роге – по "Метинвесту". Погибло много людей, разбор завалов продолжается.

Во время атаки в детской больнице "Охматдет" шли операции. Больше всего пострадало отделение, где лежали детки на диализе.