Поза цим, окупанти продовжили обстріли і вдень, і увечері. Під атакою були Запоріжжя та Дніпро.

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Скільки людей убила Росія 8 липня

Росія завдала удару по містах України. Понад 170 поранених. Станом на цей час відомо про 37 загиблих, серед них троє дітей. Мої співчуття рідним і близьким. Загалом пошкоджені майже 100 об'єктів: дитяча лікарня, звичайні будинки, дитячі садки, пологовий будинок, коледж, бізнес-центр. На місцях досі триває розбір завалів,

– написав Зеленський.

Він підкреслив, що окупанти мають відповісти за свій терор. Світ має відреагувати, адже "просто стурбованість не зупиняє терору. Співчуття – це не зброя".

Президент бачить виходом збивання російських ракет і знищення бойової авіації ворога в місцях її базування.

Атака по Україні зранку 8 липня: дивіться відео

Що відомо про масовану атаку по Україні 8 липня

Ворог ударив по низці міст – у Києві по "Охматдиту", у Кривому Розі – по "Метінвесту". Загинуло багато людей, розбір завалів триває.

Під час атаки в дитячій лікарні "Охматдит" тривали операції. Найбільше постраждало відділення, де лежали дітки на діалізі.