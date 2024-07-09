Там російські війська поцілили у підприємство "Метінвест". Внаслідок ворожої атаки є загиблі серед персоналу.

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Що відомо про удар по "Метінвесту"

У пресслужбі "Метінвесту" повідомили, що внаслідок російського обстрілу загинули їх співробітники.

Ми завжди цінували співробітників як найважливішу складову нашої великої гірничо-металургійної компанії. Сьогоднішня втрата – це величезний удар для кожного з нас. Від імені всіх метінвестівців висловлюю найглибші співчуття родинам загиблих. У цей важкий для вас час, знайте, ми будемо поруч,

– мовиться у повідомленні компанії.

Там також додали, що сім’ям загиблих і поранених співробітників компанія буде надавати усебічну допомогу.

Нагадаємо, що внаслідок російської атаки на Кривий Ріг уранці 8 липня, є десятки поранених загиблі. Наразі відомо, що постраждало 47 людей, дев'ятеро осіб знаходяться у важкому стані, а також 10 загиблих.