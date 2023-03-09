До сих пор Россия только трижды запускала "Кинжалы", – военный эксперт о нетипичной ночной атаке

В ночь на 9 марта российские захватчики в очередной раз массированно обстреляли ракетами территорию Украины. Эта атака нетипична для оккупантов, в том числе и тем, что они использовали "Кинжалы".

Российские гиперзвуковые ракеты "Кинжал" являются очень дорогим вооружением и стоят более 20 миллионов долларов за единицу. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Павел Нарожный.

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О чем свидетельствует использование Россией "Кинжалов"

За всю войну до сих пор было зафиксировано 3 случая ее использования. Один раз стреляли по складу авиационных боеприпасов в Ивано-Франковской области, один по ТРЦ под Киевщиной и еще раз,

– отметил военный эксперт.

В то же время сейчас оккупанты ударили ими по энергетическим объектам, хотя могли ударить по военному объекту со 100% гарантией попадания. Ведь Украина пока не может перехватывать или даже фиксировать "Кинжалы", когда они летят. Наши защитники могут только фиксировать пусковую платформу – МиГи, из которых ими стреляют.

Это свидетельствует о том, что российская разведка не смогла найти каких-нибудь "интересных" объектов, кроме трансформаторов или линий электропередач, которые наши специалисты быстро восстанавливают и работают дальше. А значит – разведка страны-агрессора плохо работает.

К тому же россияне снова применяли сверхзвуковые ракеты Х-22, которые несут тонну взрывчатки. Их наша система противовоздушной обороны тоже не может перехватывать. Эти ракеты Россия также использовала для ударов по энергообъектам, а следовательно – оккупанты не знают военных целей.

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У россиян заканчиваются "Шахиды"

К сожалению, наша система ПВО пока не способна противодействовать таким ракетам. Мы смогли сбить лишь около 50% ракет из 81, которые запустили оккупанты. В то же время были уничтожены почти все "Шахиды". Что интересно, их было не так много, как раньше.

Мы помним массированные атаки, когда "Шахидов" было 40 – 50 штук. Это значит, что и они уже заканчиваются, то есть их не так много и Иран больше не поставляет,

– предположил военный эксперт.

По его мнению, это выглядит так, будто российские захватчики хотят причинить хоть какой-то вред.

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