Есть изменения в машрутах: в Киеве враг повредил транспортную инфраструктуру
- Россия осуществила массированную атаку на Киев 17 июня, повредив транспортную инфраструктуру, что привело к изменениям в движении транспорта.
- Движение трамвайных маршрутов № 15 и № 22 остановлено из-за повреждения контактной сети, а также перекрыто движение на улицах Бориспольской, Николая Василенко, Сырецкой и Вячеслава Черновола.
- В КГГА обнародовали все изменения в движении транспорта.
Россия массированно атаковала Киев ракетами и "Шахедами" 17 июня. Оккупанты повредили элементы транспортной инфраструктуры.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на КГГА.
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В Киеве после массированной атаки изменения в движении транспорта 17 июня
Из-за повреждения контактной сети временно остановлено движение трамвайных маршрутов № 15 и № 22. Специалисты уже работают над ликвидацией последствий. В КГГА отметили, что о возобновлении движения сообщат дополнительно.
Также перекрыто движение транспорта на улице Бориспольской. Движение автобусных маршрутов № 51, 63, 115 организовано:
- станция метро "Лыбедская" – улица Привокзальная;
- улица Космонавта Поповича – улица Привокзальная;
- Контрактовая площадь – улица Привокзальная.
Кроме того, перекрыто движение транспорта на улице Николая Василенко.
Автобусный маршрут 14Т курсирует так: Контрактовая площадь – улица Николая Василенко.
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Также в КГГА сообщили, что из-за ликвидации последствий российской атаки на улицах Сырецкой, Вячеслава Черновола и на проспекте Воздушных Сил общественный транспорт курсирует с изменениями.
Движение транспорта на улицах Сырецкой и Вячеслава Черновола перекрыто.
Автобусный маршрут № 72 курсирует по улицам Куреневской и Кирилловской. Далее – по собственному маршруту.
Автобусный маршрут № 75 разворачивается на Кольцевой дороге.
Съезд с Кольцевой дороги на проспект Воздушных Сил перекрыт полицией,
– отметили в КГГА.
Движение автобусного маршрута № 78 организовано до Кольцевой дороги.
Обратите внимание! В 07:20 глава МВД Игорь Клименко сообщил, что количество жертв в результате атаки России на Киев возросло до 14. По состоянию на эту минуту – 44 раненых.
24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким погибших в результате террористической атаки России. Вечная память!