Помогали даже дети: в Киеве активисты убирали последствия ракетного обстрела

Российская армия 23 января осуществила массированный обстрел Киева ракетами, в результате чего обломки упали в нескольких районах города. В конце концов, неравнодушные киевляне решили устроить толоку, чтобы помочь убрать последствия прилетов.

В частности, в уборке последствий ракетного удара по столице участвовали даже дети. На месте также работали и коммунальные службы.

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В Киеве устроили толоку, чтобы убрать последствия обстрела

Журналисты OBOZ.UA рассказали, что это мероприятие состоялось в Соломенском районе столицы, который пострадал в результате ракетного удара. Так, после обеда, 23 января, киевляне собрались, чтобы убрать на месте прилетов сбитой российской ракеты возле жилого дома и спорткомплекса "Локомотив".

На кадрах можно увидеть, что участие в толоке приняло много небезразличных граждан. Среди тех, кто помогал убирать, были даже маленькие украинцы.

В Соломенском районе люди устроили толоку, чтобы убрать последствия обстрела / Фото OBOZ.UA

Находившиеся на месте событий корреспонденты отметили, что киевляне сразу начали разбирать мусор и складывать его в контейнеры. Также люди разгружали материалы, чтобы перекрыть разбитые в многоэтажке окна, которые впоследствии должны быть заменены новыми стеклопакетами.

По словам журналистов, в мероприятии по уборке приняло участие около 100 жителей столицы. Организаторами стали местный паблик в социальных сетях "Los Solomas. Киев" и благотворительный фонд "Соломенские котики".

В толоке в Киеве по уборке последствий ракетного удара приняли участие более 100 человек / Видео OBOZ.UA

Россия массированно обстреляла Киев ракетами