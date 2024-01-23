Помогали даже дети: в Киеве активисты убирали последствия ракетного обстрела
Источник:OBOZREVATEL
Российская армия 23 января осуществила массированный обстрел Киева ракетами, в результате чего обломки упали в нескольких районах города. В конце концов, неравнодушные киевляне решили устроить толоку, чтобы помочь убрать последствия прилетов.
В частности, в уборке последствий ракетного удара по столице участвовали даже дети. На месте также работали и коммунальные службы.
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В Киеве устроили толоку, чтобы убрать последствия обстрела
Журналисты OBOZ.UA рассказали, что это мероприятие состоялось в Соломенском районе столицы, который пострадал в результате ракетного удара. Так, после обеда, 23 января, киевляне собрались, чтобы убрать на месте прилетов сбитой российской ракеты возле жилого дома и спорткомплекса "Локомотив".
На кадрах можно увидеть, что участие в толоке приняло много небезразличных граждан. Среди тех, кто помогал убирать, были даже маленькие украинцы.
В Соломенском районе люди устроили толоку, чтобы убрать последствия обстрела / Фото OBOZ.UA
Находившиеся на месте событий корреспонденты отметили, что киевляне сразу начали разбирать мусор и складывать его в контейнеры. Также люди разгружали материалы, чтобы перекрыть разбитые в многоэтажке окна, которые впоследствии должны быть заменены новыми стеклопакетами.
По словам журналистов, в мероприятии по уборке приняло участие около 100 жителей столицы. Организаторами стали местный паблик в социальных сетях "Los Solomas. Киев" и благотворительный фонд "Соломенские котики".
В толоке в Киеве по уборке последствий ракетного удара приняли участие более 100 человек / Видео OBOZ.UA
Россия массированно обстреляла Киев ракетами
- В Киеве объявили тревогу 23 января около 5:40 утра из-за ракетной опасности. Уже через 2 часа в столице раздались мощные взрывы.
- Впоследствии стало известно, что обломки сбитых ракет упали в Соломенском, Дарницком, Печерском и Святошинском районах Киева. Там также были повреждены жилые и нежилые здания.
- В ГСЧС рассказали, что уже завершить аварийно-спасательные работы в столице. В результате атаки пострадали 22 человека, в том числе 4 детей, госпитализированы 12 человек. В общей сложности эвакуированы и спасены 55 человек.