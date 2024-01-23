Зокрема, у прибиранні наслідків ракетного удару по столиці брати участь навіть діти. На місці також працювали й комунальні служби.

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У Києві влаштували толоку, щоб прибрати наслідки обстрілу

Журналісти OBOZ.UA розповіли, що цей захід відбувся у Солом'янському районі столиці, який постраждав унаслідок ракетного удару. Так, по обіді, 23 січня, кияни зібралися, щоб прибрати на місці прильотів збитої російської ракети біля житлового будинку та спорткомплексу "Локомотив".

На кадрах можна побачити, що участь у толоці взяло багато небайдужих громадян. Серед тих, хто допомагав прибирати були навіть маленькі українці.

У Солом'янському районі люди влаштували толоку, щоб прибрати наслідки обстрілу / Фото OBOZ.UA

Кореспонденти, які були на місці подій, зазначили, що кияни одразу почали розбирати сміття та складати його в контейнери. Також люди розвантажували матеріали, щоб перекрити розбиті в багатоповерхівці вікна, які мають згодом замінити на нові склопакети.

За словами журналістів, у заході із прибирання взяли участь близько 100 жителів столиці. Організаторами стали місцевий паблік у соціальних мережах "Los Solomas. Київ" та громадська організація "Солом'янські котики".

У толоці в Києві з прибирання наслідків ракетного удару взяли участь понад 100 людей / Відео OBOZ.UA

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