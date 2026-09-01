Погибли люди, возникли пожары, повреждены дома: последствия ракетного обстрела Киева и области
Российская армия подвергла Киев и Киевскую область массированному обстрелу ракетами и дронами в ночь на 1 сентября. Уже поступила первая информация о последствиях атаки.
Ее предоставляют в КГВА и КОВА. 24 Канал сообщает, что известно на данный момент.
Обстрел Киева и Киевской области 1 сентября: что известно о последствиях?
Киев. К сожалению, в результате атаки погибли 3 человека, сообщает КГВА. Также известно о 5 пострадавших. Киев. В Днепровском районе на другом месте подозревали возгорание жилого дома. Но эта информация, к счастью, не подтвердилась. Киевская область. Информация от ОВА. Регион подвергся массированной атаке российских ракет и дронов, нацеленной на гражданские объекты. В Борисполе поврежден 5-этажный жилой дом, эвакуированы 48 человек. На парковке рядом горели автомобили. На данный момент известно о 8 пострадавших, среди них ребенок. Также в Борисполе повреждено предприятие. К сожалению, один человек погиб, еще один получил травмы. Киев. В Днепровском районе зафиксировано возгорание на территории нежилого сектора, сообщает КГВА.
Киев. К сожалению, в результате атаки погибли 3 человека, сообщает КГВА. Также известно о 5 пострадавших.
Киев. В Днепровском районе на другом месте подозревали возгорание жилого дома. Но эта информация, к счастью, не подтвердилась.
Киевская область. Информация от ОВА. Регион подвергся массированной атаке российских ракет и дронов, нацеленной на гражданские объекты.
В Борисполе поврежден 5-этажный жилой дом, эвакуированы 48 человек. На парковке рядом горели автомобили. На данный момент известно о 8 пострадавших, среди них ребенок.
Также в Борисполе повреждено предприятие. К сожалению, один человек погиб, еще один получил травмы.
Киев. В Днепровском районе зафиксировано возгорание на территории нежилого сектора, сообщает КГВА.
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