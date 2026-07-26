В Воздушных силах ответили, готовит ли Россия новый массированный удар

Защитники неба сообщили, что Россия продолжает накапливать разные средства воздушного нападения. Однако спрогнозировать, произойдет ли массированный обстрел и когда именно пока сложно, ведь враг использует разные тактики.

Об этом пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал в эфире телемарафона.

Готовит ли Россия новую массированную атаку по украинским регионам?

Игнат заявил, что у украинских военных пока нет информации о подготовке Россией нового массированного ракетного удара сегодня 26 июля и в ночь на 27 июля.

По его словам, российская армия использует разную тактику при подготовке к масштабным атакам. В отдельных случаях оккупанты могут наносить удары с небольшими интервалами, а иногда готовятся к ним значительно дольше. Несмотря на то, что признаков массированного удара по состоянию сейчас нет – он заверил, что в случае появления соответствующей информации украинцев оперативно об этом сообщат.

Спикер также предостерег, что Россия не предупреждает о своих атаках. В частности, применение баллистических ракет может происходить без каких-либо видимых признаков непосредственно перед ударом, ведь подготовка к таким атакам может проводиться раньше времени.

В этой связи Юрий Игнат призвал граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги, особенно когда речь идет об угрозе применения баллистического вооружения. По его словам, реагировать на такие уведомления нужно максимально быстро. Кроме того, он подчеркнул, что находящиеся в зоне досягаемости российских баллистических ракет жители областей должны заранее иметь четкий план действий на случай воздушной тревоги, ведь это может спасти жизнь.

Напомним, 24 июля президент Владимир Зеленский сообщил, что, по данным украинской разведки и партнеров, Россия подготовила ракеты для нового массированного удара по Украине . По словам главы государства, атака может произойти в ближайшие 48 часов. Он призвал украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги и заботиться о собственной безопасности.

Несмотря на это Россия продолжает ежедневный террор. В ночь на 26 июля Россия атаковала Украину 7 баллистическими ракетами, управляемой авиаракетой и 136 ударными беспилотниками разных типов. По предварительным данным Воздушных сил, украинская ПВО сбила или подавила 5 баллистических ракет, управляемую авиаракету и 104 вражеских дрона. К отражению атаки привлекали авиацию, зенитные подразделения, РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы. К сожалению, зафиксировано попадание 2 баллистических ракет и 27 ударных БПЛА на 18 локациях, а также падение обломков сбитых целей в 7 местах.