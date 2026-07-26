Про це речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів в ефірі телемарафону.

Чи готує Росія нову масовану атаку по українських регіонах?

Ігнат заявив, що українські військові наразі не мають інформації про підготовку Росією нового масованого ракетного удару сьогодні 26 липня та у ніч на 27 липня.

За його словами, російська армія використовує різну тактику під час підготовки до масштабних атак. В окремих випадках окупанти можуть завдавати ударів із невеликими інтервалами, а іноді готуються до них значно довше. Попри те, що ознак масованого удару станом на зараз немає – він запевнив, що у разі появи відповідної інформації українців оперативно про це повідомлять.

Речник також застеріг, що Росія не попереджає про свої атаки. Зокрема, застосування балістичних ракет може відбуватися без будь-яких видимих ознак безпосередньо перед ударом, адже підготовка до таких атак може проводитися завчасно.

У зв'язку з цим Юрій Ігнат закликав громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, особливо коли йдеться про загрозу застосування балістичного озброєння. За його словами, реагувати на такі сповіщення потрібно максимально швидко. Крім того, він наголосив, що жителі областей, які перебувають у зоні досяжності російських балістичних ракет, повинні заздалегідь мати чіткий план дій на випадок повітряної тривоги, адже це може врятувати життя.

Нагадаємо, 24 липня президент Володимир Зеленський повідомив, що, за даними української розвідки та партнерів, Росія підготувала ракети для нового масованого удару по Україні. За словами глави держави, атака може відбутися протягом найближчих 48 годин. Він закликав українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та дбати про власну безпеку.

Попри це, Росія продовжує щоденний терор. У ніч на 26 липня Росія атакувала Україну 7 балістичними ракетами, керованою авіаракетою та 136 ударними безпілотниками різних типів. За попередніми даними Повітряних сил, українська ППО збила або подавила 5 балістичних ракет, керовану авіаракету та 104 ворожі дрони. До відбиття атаки залучали авіацію, зенітні підрозділи, РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи. На жаль, зафіксовано влучання 2 балістичних ракет і 27 ударних БпЛА на 18 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей у 7 місцях.