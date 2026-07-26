Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Як відпрацювала ППО під час атаки?

За даними військових, у ніч на 26 липня противник застосував керовану авіаційну ракету Х-59/69 з повітряного простору над акваторією Чорного моря, а також 7 балістичних ракет Іскандер-М/С-400, запущених із Брянської, Курської та Воронезької областей Росії.

Крім того, росіяни випустили 136 ударних БпЛА різних типів, зокрема Shahed, реактивні дрони, "Гербера", "Італмас" та дрони-імітатори типу "Пародія".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено одну керовану авіаційну ракету Х-59/69, 5 балістичних ракет "Іскандер-М"/С-400 та 104 ворожі БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" і дронів інших типів на Півночі, Півдні та Сході країни,

– йдеться у повідомленні.

Водночас, за даними Повітряних сил, цієї ночі було зафіксовано влучання двох балістичних ракет та 27 ударних БпЛА на 18 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 7 локаціях.

Військові наголоси, що станом на момент публікації атака триває, а в повітряному просторі України досі перебувають ворожі БпЛА.

Що відомо про наслідки нічної атаки?

Вночі вибухи гриміли у Києві – росіяни знову атакували столицю балістикою.

За словами мера Києва Віталія Кличка, у Шевченківському районі уламки впали на 18-поверхівку, спричинивши пожежу на рівні 7 – 8 поверхів. Тим часом у Солом'янському районі загорілася нежитлова будівля, а у Деснянському – автомобілі на парковці.

Зранку в ДСНС повідомили, що всі осередки займання вже ліквідовано.

Окрім цього, уночі російські війська завдали ударів по Ковпаківському та Зарічному районах Сум. Під атакою опинилися підприємство харчової промисловості, автозаправна станція, станція технічного обслуговування та вантажний автомобіль.