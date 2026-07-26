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Що відомо про вибухи у столиці?

Близько 00:20 Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння для низки регіонів.

Вже за кілька хвилин стало відомо про пуски балістики через Чернігівщину у напрямку Києва.

О 00:24 у столиці гриміли перші вибухи. Місцеві пабліки повідомляли про удар щонайменше 5 ворожих ракет після оголошення повітряної тривоги.

Офіційної інформації наразі немає.

Де наразі лунає повітряна тривога: дивіться на карті

Важливо! Стежити за розвитком подій під час атак ворога та читати оперативну інформацію про тривоги, вибухи та інші важливі повідомлення можна у телеграм-каналі 24 Каналу.

Нагадаємо, 24 липня президент Володимир Зеленський попереджав українців про загрозу ворожого масованого обстрілу. Мовляв, росіяни вже приготували озброєння для атаки на Україну.