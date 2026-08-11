Наращивание производства баллистических ракет свидетельствует о том, что Путин рассчитывает воспользоваться дефицитом ракет для Patriot, чтобы заставить Украину принять его требования. Об этом отмечают аналитики Института изучения войны.

Как Путин планирует склонить Украину к капитуляции?

Глава Кремля уверен, что Россия может выиграть войну на изнурение. Поэтому Путин планирует действовать по следующей стратегии: непрерывно продвигаться на фронте, одновременно нанося удары по украинским городам и инфраструктуре.

Таким образом российский диктатор стремится истощить возможности Украины по защите и одновременно ослабить поддержку Киева со стороны Запада.

Аналитики считают, что Путин не согласится на серьезные переговоры и существенные компромиссы, пока верит, что Россия может достичь своих целей военным путем.

Дефицит ракет-перехватчиков для Patriot дает России возможность нанести Украине очень серьезный ущерб в течение предстоящей зимы. Это, в свою очередь, может отложить содержательные переговоры и еще больше затянуть войну,

– заключают в ISW.

Напомним, что 9 августа в МИД России в очередной раз напомнили, что Кремль не отказывается от своих максималистских требований. Там отвергли идею "замораживания линии фронта" и настояли на устранении "первопричин" войны.

Что станет главной целью баллистических атак России?

Зимой 2026–2027 годов Россия, вероятно, усилит удары по энергетической инфраструктуре Украины.

Известно, что Кремль в ближайшие недели планирует масштабную кампанию ударов по энергетической инфраструктуре Киева. Россия хочет помешать Украине восстановить поврежденные энергетические объекты, воспользовавшись нехваткой ракет для перехвата баллистических ракет.

Экс-советник министра обороны Украины Сергей "Флэш" Бескрестнов 10 августа предупредил, что российские войска увеличат количество атак на украинскую энергетику.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что в Украине фактически не осталось неповрежденных электростанций.

Как Россия наращивает запасы баллистических ракет?

По словам заместителя начальника ГУР Вадима Скибицкого, с апреля Россия активно наращивает производство баллистических и крылатых ракет, пользуясь дефицитом ракет-перехватчиков для Patriot в Украине.

С апреля по июль Россия более чем втрое увеличила количество запусков баллистических ракет по Украине. При этом по состоянию на 3 августа она уже выполнила годовой план производства ракет "Циркон" и "Оникс", а ежемесячный план выпуска основных типов ракет превышает на 10–20%.

Враг не расходует старые ракетные запасы, а использует новые ракеты с производства. Это позволяет ему накапливать боеприпасы для возможных масштабных атак в будущем.

По словам командующего Силами беспилотных систем Роберта "Мадяра" Бровди, сейчас Россия может одновременно запустить до 77 ракет различных типов и работает над увеличением этого показателя до 200.