Россия комбинированно атаковала Полтавщину: в ГСЧС показали последствия

В ночь на 21 июня российские войска в очередной раз осуществили массированную комбинированную атаку на Полтавскую область. На этот раз под ударом оказался Кременчугский район.

В результате прямых попаданий там возник пожар. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Украины.

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Что известно об атаке на Полтавщину

По данным ГСЧС, в Кременчугском районе зафиксированы прямые попадания, падения обломков на объекты энергетической инфраструктуры и на открытых территориях. Кроме этого, в результате атаки один человек получил травмы средней тяжести. Ликвидация последствий российского обстрела до сих пор продолжается.

Спасатели ликвидируют последствия вражеской атаки / Фото ГСЧС Полтавщины

Отметим, что мэр Кременчуга Виталий Малецкий сообщил, что во время атаки российские ударные дроны и ракеты различных типов били по объектам энергетики. По его слова, пострадали и жилые кварталы города.

Повреждены частные и многоквартирные дома, выбиты окна, также есть разрушения оконных рам. Кроме этого, зафиксировано повреждение легковых авто горожан.

В полиции Полтавщины сообщалось, что после ночного комбинированного обстрела Кременчугского района на его территории обнаружено кассетные элементы от боеприпасов. Такие средства поражения представляют смертельную опасность для жизни и здоровья человека.