Россия комбинированно атаковала Полтавщину: в ГСЧС показали последствия
- Российские войска атаковали Полтавщину, в частности Кременчугский район, что привело к пожару и ранению одного человека.
- Повреждена энергетическая инфраструктура, жилые дома и легковые автомобили; обнаружены кассетные элементы от боеприпасов.
В ночь на 21 июня российские войска в очередной раз осуществили массированную комбинированную атаку на Полтавскую область. На этот раз под ударом оказался Кременчугский район.
В результате прямых попаданий там возник пожар. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Украины.
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Что известно об атаке на Полтавщину
По данным ГСЧС, в Кременчугском районе зафиксированы прямые попадания, падения обломков на объекты энергетической инфраструктуры и на открытых территориях. Кроме этого, в результате атаки один человек получил травмы средней тяжести. Ликвидация последствий российского обстрела до сих пор продолжается.
Спасатели ликвидируют последствия вражеской атаки / Фото ГСЧС Полтавщины
Отметим, что мэр Кременчуга Виталий Малецкий сообщил, что во время атаки российские ударные дроны и ракеты различных типов били по объектам энергетики. По его слова, пострадали и жилые кварталы города.
Повреждены частные и многоквартирные дома, выбиты окна, также есть разрушения оконных рам. Кроме этого, зафиксировано повреждение легковых авто горожан.
В полиции Полтавщины сообщалось, что после ночного комбинированного обстрела Кременчугского района на его территории обнаружено кассетные элементы от боеприпасов. Такие средства поражения представляют смертельную опасность для жизни и здоровья человека.