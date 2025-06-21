Внаслідок прямих влучань там виникла пожежа. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС України.

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Що відомо про атаку на Полтавщину

За даними ДСНС, у Кременчуцькому районі зафіксовано прямі влучання, падіння уламків на об’єкти енергетичної інфраструктури та на відкритих територіях. Окрім цього, внаслідок атаки одна людина зазнала травм середньої тяжкості. Ліквідація наслідків російського обстрілу досі триває.

Рятувальники ліквідовують наслідки ворожої атаки / Фото ДСНС Полтавщини

Зазначимо, що мер Кременчука Віталій Малецький повідомив, що під час атаки російські ударні дрони та ракети різних типів били по об’єктах енергетики. За його слова, постраждали й житлові квартали міста.

Пошкоджено приватні й багатоквартирні будинки, вибито вікна, також є руйнування віконних рам. Окрім цього, зафіксовано пошкодження легкових авто містян.

У поліції Полтавщини повідомлялося, що після нічного комбінованого обстрілу Кременчуцького району на його території виявлено касетні елементи від боєприпасів. Такі засоби ураження становлять смертельну небезпеку для життя і здоров’я людини.