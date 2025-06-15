Массированная атака на Полтавщину: в ГСЧС показали жуткие фото последствий
- В ночь на 15 июня российские войска атаковали Полтавскую область, используя беспилотники и ракеты; есть попадание по объектам энергетической и сельскохозяйственной инфраструктуры.
- ГСЧС сообщила о пожарах и повреждениях жилых домов и автомобилей, но пострадавших, к счастью, нет.
В ночь на 15 июня российские войска массированно атаковали Полтавскую область. Для удара оккупанты использовали беспилотники и ракеты.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Украины.
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Какие последствия атаки на Полтавщину
В ГСЧС сообщили, что в результате вражеских ударов на территории Кременчугской общины есть попадания по объектам энергетической и сельскохозяйственной инфраструктуры.
В результате взрывов и падения обломков возникли пожары, которые сейчас локализованы,
– говорится в сообщении.
В настоящее время подразделения ГСЧС продолжают работы по ликвидации последствий обстрелов. Также в области зафиксировали повреждения жилых домов и автомобилей.
Спасатели показали последствия обстрела в Полтавской области / Фото: ГСЧС
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Напомним, в ночь на 15 июня российские войска атаковали Украину 194 средствами воздушного нападения. По предварительным данным, по состоянию на 9:00 противовоздушной обороной обезврежено 167 средств воздушного нападения противника. 119 были сбиты огневыми средствами, еще 48 – локационно потеряны.