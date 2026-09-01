Россия подвергла Украину массированной атаке с использованием дронов и ракет: сколько удалось сбить ПВО

В ночь на 1 сентября Силы обороны Украины уничтожили 199 воздушных целей, в том числе баллистические ракеты и ударные дроны. Основными направлениями массированного удара российских войск стали Одесская и Киевская области.

Об этом сообщили в Военно-воздушных силах ВСУ.

Как отработала ПВО?

Как сообщают защитники неба, противник начал масштабную воздушную атаку вечером 31 августа. Враг применил комплексное вооружение с различных направлений, в частности из Брянской, Курской, Воронежской и Ростовской областей РФ, а также с территории временно оккупированного Крыма и Новороссийска.

Для обстрелов российские войска задействовали баллистические ракеты "Искандер-М", KN-23 и С-400, противокорабельные ракеты "Циркон", а также крылатые ракеты морского базирования "Калибр". Кроме того, в воздушном пространстве были зафиксированы ракеты Х-31П, средства S8000 "Бандероль" и 218 ударных БПЛА типа "Шахед", около трети из которых были реактивными, а также дроны-имитаторы "Пародия".

Отражение воздушного нападения обеспечивали авиационные подразделения, зенитные ракетные войска, силы радиоэлектронной борьбы и мобильные огневые группы. В целом украинским защитникам удалось сбить пять баллистических ракет, две ракеты "Бандероль", пять "Калибров" и 187 ударных беспилотников типов "Шахед" и "Гербера".

Несмотря на эффективную работу противовоздушной обороны, попадания вражеских ракет и дронов зафиксированы в 28 точках. Еще на 10 объектах разрушения вызваны падением обломков сбитых целей, при этом часть ракет не достигла своих целей и упала на открытой местности.



Как отработала ПВО в ночь на 1 сентября / Инфографика ПС ВСУ

В Воздушных силах подчеркивают, что атака продолжается, в воздушном пространстве более десяти враждебных БПЛА.

Соблюдайте правила безопасности,

– отмечают защитники неба.

Напомним, вечером 31 августа российские войска совершили массированную атаку на Одессу, применив крылатые ракеты "Бандероль", ударные беспилотники и управляемые авиабомбы. В результате российского удара пострадала гражданская и инфраструктурная застройка. В одном из районов города также сообщали о перебоях с электроснабжением. Информация о масштабах разрушений и возможных пострадавших уточняется.

В результате атаки на столицу погибли восемь человек, еще пятеро пострадали, среди них трое детей. Больше всего жертв зафиксировали в Дарницком районе, где после попадания возникли пожары на двух локациях – погибли семь человек, еще один человек находится в тяжелом состоянии в больнице. В Голосеевском районе попадание произошло в нежилое здание, где, к сожалению, погиб один человек. В Соломенском районе беспилотник попал в жилой дом, повлекший за собой частичное разрушение. Спасатели вытащили из-под завалов мужчину и женщину и передали их медикам