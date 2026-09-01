Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Як відпрацювала ППО?

Як повідомляють оборонці неба, противник розпочав масштабну повітряну атаку увечері 31 серпня. Ворог застосував комплексне озброєння з різних напрямків, зокрема із Брянської, Курської, Воронезької та Ростовської областей РФ, а також із території тимчасово окупованого Криму та Новоросійська.

Для обстрілів російські війська залучили балістичні ракети "Іскандер-М", KN-23 і С-400, протикорабельні ракети Циркон, а також крилаті ракети морського базування Калібр. Окрім цього, у повітряному просторі зафіксували ракети Х-31П, засоби S8000 "Бандероль" та 218 ударних БпЛА типу "Шахед", близько третини з яких були реактивними, а також дрони-імітатори "Пародія".

Відбиття повітряного нападу забезпечували авіаційні підрозділи, зенітні ракетні війська, сили радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи. Загалом українським захисникам вдалося знешкодити п'ять балістичних ракет, дві ракети "Бандероль", п'ять "Калібрів" та 187 ударних безпілотників типів "Шахед" і "Гербера".

Попри ефективну роботу протиповітряної оборони, влучання ворожих ракет і дронів зафіксовано на 28 локаціях. Ще на 10 локаціях руйнування спричинені падінням уламків збитих цілей, водночас частина ракет не досягла своїх цілей і впала на відкритій місцевості.



Як відпрацювала ППО у ніч на 1 вересня / Інфографіка ПС ЗСУ

У Повітряних силах наголошують, що атака триває, в повітряному просторі понад десять ворожих БпЛА.

Дотримуйтесь правил безпеки,

– наголошують оборонці неба.

Нагадаємо, увечері 31 серпня російські війська здійснили масовану атаку на Одесу, застосувавши крилаті ракети "Бандероль", ударні безпілотники та керовані авіабомби. Внаслідок російського удару постраждала цивільна та інфраструктурна забудова. В одному з районів міста також повідомляли про перебої з електропостачанням. Інформація про масштаби руйнувань і можливих постраждалих уточнюється.

Внаслідок атаки на столицю загинули вісім людей, ще п'ятеро постраждали, серед них троє дітей. Найбільше жертв зафіксували у Дарницькому районі, де після влучання виникли пожежі на двох локаціях – загинули семеро людей, ще одна людина перебуває у важкому стані в лікарні. У Голосіївському районі влучання сталося в нежитлову будівлю, де, на жаль, загинула одна людина. У Солом'янському районі безпілотник влучив у житловий будинок, спричинивши часткове руйнування. Рятувальники витягли з-під завалів чоловіка та жінку й передали їх медикам