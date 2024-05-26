Во время комбинированной атаки только "Кинжалы" сбить не удалось: Евлаш указал на решение

В ночь на 26 мая враг нанес по Украине комбинированный удар. Илья Евлаш отметил, что силы ПВО сбили почти все воздушные цели, которыми россияне ударили по нашей стране. Неуловимыми остались только гиперзвуковые "Кинжалы".

Аэробаллистические ракеты "Кинжал" сбивать сложно для обычного ПВО. Об этом в эфире телемарафона заявил представитель Воздушных сил Илья Евлаш, передает 24 Канал.

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Есть только одна панацея

По словам майора, только один комплекс может эффективно противодействовать этим российским ракетам. Евлаш не назвал о каком вооружении идет речь. Впрочем, вероятно, он имел в виду ЗРК Patriot, которому неоднократно удавалось перехватывать вражеские "Кинжалы". Спикер Воздушных сил подчеркнул, что Украина нуждается в большем количестве таких комплексов для защиты своей инфраструктуры.

Евлаш отметил, что только два "Кинжала", выпущенные во время массированной атаки", силы ПВО не смогли сбить. В то же время все остальные цели были уничтожены. Речь идет о 12 крылатых ракет типа Х-101 / Х-555 и 31 "Шахед".

Майор отметил слаженную работу украинской авиации, подразделений РЭБ и мобильных огневых групп.

Враг действовал "классически"

Представитель Воздушных Сил подчеркнул, что основной целью текущей атаки врага была критическая инфраструктура и военные объекты.

Комбинированные атаки россиян происходят по классической схеме. Противник сначала пытается запускать "Шахеды", позже применяет уже более серьезное оружие. Так, после 3:00 оккупанты осуществили сначала пуски крылатых ракет из "тушек", а затем одновременно выпустили "Кинжалы" из "мигов".

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