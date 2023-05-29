Смена враждебной тактики может быть связана с рядом факторов. Такое мнение 24 Каналу выразил военный эксперт Юрий Федоров.

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Во-первых, увеличение массированных атак по Украине это проявление отчаяния российских военных и политических деятелей. Ранее Россия вела воздушную войну против энергетической инфраструктуры Украины и проиграла. Теперь россияне направили усилия на удары по центрам принятия решений и правительственным учреждениям в столице. Однако мощная работа украинского ПВО снова не позволяет врагу осуществить свои планы.

Но и эта цель российских террористов достаточно бессмысленна, заметил военный аналитик. Ведь правительственные постройки возводились после Второй мировой войны с расчетом на возможность ядерной атаки. То есть кроме наземной части учреждения имеют подземные сооружения, которые способны выдержать обстрелы.

Поиск ПВО и террор

Во-вторых, россияне не отказались от своих попыток поразить украинскую систему ПВО, в том числе установки Patriot. Также обстрелы нацелены на истощение ракетных запасов противовоздушной обороны.

В-третьих, россияне ежедневно доказывают, что они являются террористическим государством, пытающимся сеять панику среди украинского мирного населения.

Однако этот расчет опять же бессмыслен, с бессмысленными средствами. Ведь чем больше российские воздушные силы наносят удары по мирным объектам, тем больше злость и стремление отомстить у украинцев.

– добавил Федоров.

Эти неэффективные действия свидетельствуют о том, что в России остается все меньше средств и методов для достижения своих целей военным путем. А это подтверждает, что победа Украины становится все ближе.

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