Зміна ворожої тактики може бути пов'язаною із низкою факторів. Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт Юрій Федоров.
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По-перше, збільшення масованих атак по Україні – це прояв відчаю російських військових та політичних діячів. Раніше Росія вела повітряну війну проти енергетичної інфраструктури України і програла. Тепер росіяни спрямували зусилля на удари по центрах прийняття рішень та урядових установах у столиці. Однак потужна робота української ППО знову не дозволяє ворогові здійснити свої плани.
Але і ця ціль російських терористів є досить безглуздою, зауважив військовий аналітик. Адже урядові будівлі зводилися після Другої світової війни з розрахунком на можливість ядерної атаки. Тобто, крім наземної частини, установи мають підземні споруди, які здатні витримати обстріли.
Пошук ППО та терор
По-друге, росіяни не відмовилися від своїх намагань уразити українську систему ППО, зокрема установки Patriot. Також обстріли націлені на виснаження ракетних запасів протиповітряної оборони.
По-третє, росіяни щоденно доводять, що вони є терористичною державою, яка намагається сіяти паніку серед українського мирного населення.
Однак цей розрахунок знову ж таки безглуздий, з безглуздими засобами. Адже що більше російські повітряні сили завдають ударів по мирних об'єктах, тим більшою є злість та прагнення помститися в українців,
– додав Федоров.
Ці неефективні дії свідчить, що в Росії залишається все менше засобів та методів для досягнення своїх цілей військовим шляхом. А це підтверджує, що перемога України стає все ближчою.
Федоров пояснив, чому Росія активізувала терор по Україні: дивитися відео
Російські терористи завдали масового удару по Україні 29 травня
- Атака відбулася з використанням 40 крилатих ракет повітряного базування та 35 іранських дронів. З району Каспію ворожі літаки ТУ-95МС здійснювали пуски ракет X-101 /X-555. Сили ППО знищили 67 ворожих повітряних цілей.
- Столицю атакували з допомогою дронів та ракет, загалом на Київ було направлено 40 повітряних об'єктів, всі їх було знищено.
- Приліт був зафіксований на Хмельниччині. Там влучання відбулося у військовий об'єкт. Зайнялася пожежа на складах паливно-мастильних матеріалів та з ладу виведено 5 літальних апаратів. Приліт прийшовся також на Одещину, там влучання було в портову інфраструктуру.