Зафиксирован вылет Ту-95МС в России: есть угроза ракетного удара

Россия массированно атакует Украину дронами ночью 7 февраля. Также зафиксирован взлет нескольких бортов Ту-95МС.

Мониторы предупреждают украинцев о возможном ракетном обстреле, в частности канал monitor. Рассказываем, что известно на данный момент.

Хронология атаки Россия снова терроризирует "Шахедами": для каких областей угроза

Что известно о взлете стратегической авиации в России 7 февраля?

Днем 6 февраля мониторинговые каналы в телеграмме уже писали о риск ракетных атак и возможных ночных вылетов стратегической авиации. Мол, происходит активная передислокация самолетов врага, в частности Ту-95 и Ту-160, с аэродромов "Оленья", "Энгельс", "Украинка" для снаряжения крылатыми ракетами.

А после полуночи 7 февраля стало известно, что мониторы фиксируют по меньшей мере три борта Ту-95МС, вылетевших из "Оленьи". Держат они курс в направлении Каспийского региона. На пусковых рубежах в пределах Саратовской области могут быть ближе к 4 утра.

В общем – ракеты можно ожидать в нашем воздушном пространстве от 4 до 8 утра. В зависимости от того, где именно и будут ли осуществлены реальные пуски.

