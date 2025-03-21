Пожары – не единственные последствия удара по Одессе: Братчук подробно рассказал о новой тактике атак России

Россия 20 марта 2025 года осуществила массированную атаку беспилотниками по Одессе. В результате обстрела вспыхнули пожары, пострадали несколько человек. Оккупанты применили новую технику поражения.

Об этом 24 Каналу рассказал представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук, отметив, что если бы не наши Силы обороны, то последствия были бы гораздо хуже. Это была, пожалуй, самая массированная атака.

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Враг применил новую тактику

По словам Братчука, оккупанты в море "роем" собрали все "Шахеды", которые они потом запустили с разных траекторий по целям в Одессе.

Это усложнило работу систем противовоздушной обороны и мобильным огневым группам.

Теперь они (россияне – 24 Канал) "играют" с высотами. Над морем дроны могут лететь очень низко и в этом есть проблема. Сложно локально поймать эти "Шахеды". Буквально перед берегом они поднимаются уже в воздух на 1800 – 2000 метров,

– отметил представитель Украинской добровольческой армии.

Такие действия оккупантов значительно уменьшают время для того, чтобы Силы обороны смогли отреагировать.

Сергей Братчук подчеркнул, что Силам обороны на вооружении следует иметь достаточное количество средств поражения, например, зенитных самоходных артиллерийских установок Gepard.

Ликвидация последствий атаки по Одессе продолжается. Представитель Украинской добровольческой армии добавил, что говорится не только о пожарах, ведь в городе были перебои с электроснабжением. Также не работали некоторые маршруты общественного транспорта.

Последствия атаки по Одессе

Сергей Братчук отметил, что пожар в Одессе возник в нескольких локациях. Поврежден торговый центр, многоэтажку и магазины. Три человека пострадали.

Опять террор, враг применил более 25 беспилотников против Одессы. Если бы не средства противовоздушной обороны и мобильные огневые группы, то последствия этой атаки могли быть гораздо хуже,

– сказал он.

Представитель Украинской добровольческой армии подчеркнул, что враг снова атакует критическую гражданскую инфраструктуру, планируя убийство людей заранее.