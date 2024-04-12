Противник воспользовался этой возможностью, – Евлаш об атаке из С-300 11 апреля

Враг не прекращает обстрелы прифронтовых территорий. В Воздушных силах рассказали о тактике российских захватчиков и о том, как именно они осуществили массированный обстрел по Украине 11 апреля.

Оборонцы неба фиксируют перемещение врага вдоль границы с временно оккупированной территорией, фиксируется постоянное применение их тактической аварии. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Воздушных сил Илья Евлаш.

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Россияне буквально "засыпают" обстрелами

Представитель Воздушных сил рассказал, что захватчики довольно часто наносят удары с применением тактической авиации, в частности с помощью Су-34 и Су-35. Они часто атакуют Харьковскую, Сумскую, а также Одесскую и Запорожскую.

В частности, враг довольно часто подтягивает к границе с Харьковщиной свои зенитные ракетные комплексы С-300, используя их как баллистическое оружие и пользуясь достаточно малым расстоянием.

Оккупанты используют незначительное количество времени, которое нужно для отражения атаки, испытывает реакцию. По словам Евлаша, противник буквально "засыпает" многочисленными обстрелами.

Мы видели вчера 12 зенитных ракет С-300, пока над нашей Украиной летело множество ракет, "Шахедов". Так, противник просто воспользовался этой возможностью, перегружая нашу систему противовоздушной обороны, применяя различные типы. Просто цинично нанес 12 ударов зенитными ракетными комплексами С-300,

– подчеркнул спикер Воздушных сил.

Он также отметил, что комбинированный тип атаки это и низколетящие цели, и скоростные гиперзвуковые ракеты.

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