Под ударом были Львовщина, Харьковщина и не только: все о массированной атаке Украины 11 апреля

Российские захватчики ночью 11 апреля атаковали ряд регионов Украины с помощью дронов-камикадзе типа "Шахед" и ракет различного типа. В результате в нескольких областях слышали взрывы, а также там работала ПВО.

Несмотря на это, в регионах все же есть попадания, в частности, по энергообъектам. Главное о массированной российской атаке Украины 11 апреля – читайте в материале 24 Канала.

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Враг нанес комбинированный удар по Украине

Воздушные силы предупреждали о пусках ударных беспилотников типа "Шахед" еще в 22:25 10 апреля. Сначала тревоги звучали в южных и восточных областях, а после полуночи и далее в течение ночи распространилась на центральные и западные области.

Угроза дронов продолжалась в Украине примерно до 5:03, когда последний "Шахед" фиксировали во Львовской области.

Вместе с этим около половины второго ночи стало известно о взлете около девяти бортов российских стратегических самолетов-бомбардировщиков Ту-95 из Мурманской области. Уже в 4 часа бомбардировщики Ту-95МС совершили манёвр в районе пусковых рубежей. Позже был зафиксирован пуск крылатых ракет.

Первые ракеты залетели на территорию Украины около 05:06, тревога начала распространяться по всем областям нашего государства. Длилась опасность до 06:51.

Кроме того, около шести часов утра, в Воздушных силах сообщили о движении четырех бортов МиГ-31К. Далее состоялись пуски аэробаллистических ракет "Кинжал" по территории Украины.

Взрывы раздавались в ряде областей Украины

Харьковская область

В Харькове и области взрывы прогремели около 05:20. Местные власти уточнили, что по городу и региону в целом оккупанты нанесли не менее десяти ударов.

Местные СМИ также писали, что после взрывов в Харькове возникли проблемы со светом. В мэрии добавили, что в городе возможны проблемы с энергоснабжением, поскольку враг снова целился по энергетике. Городской голова Терехов также заявил, что метро ближайшие часы не будет работать. В городе и области ввели графики отключений света.

Данных о пострадавших в Харькове и области не было, отметили представители власти. В полиции рассказали, что утром войска России атаковали город и пригород, предварительно, используя для ударов ракеты С-300.

Киевская область

Взрывы также слышали в Киевской области. Как сообщил начальник ОВА Руслан Кравченко, во время воздушной тревоги в Киевской области был атакован объект критической инфраструктуры. По предварительным данным, информация о пострадавших и погибших пока не поступала.

Львовская область

Во Львовской области работали силы и средства ПВО. В частности, по Львову враг запускал ракеты "Кинжал".

Глава Львовской ОВА Николай Козицкий уточнил, что враг атаковал 2 объекта критической энергетической инфраструктуры в области крылатыми ракетами различного класса и дронами. А именно объект газораспределительной инфраструктуры в Стрыйском районе и электроподстанцию – в Червоноградском.

Там начались пожары, но их оперативно потушили пожарные. Жертв и пострадавших в результате атаки нет.

Запорожская область

Взрывы ночью также раздавались в Запорожской области. В Силах обороны Юга Украины рассказали, что в Запорожском районе из-за ракетного удара врага был поврежден объект энергетической инфраструктуры. Степень повреждения уточняется, информации о пострадавших не было, добавили военные.

Николаевская и Одесская области

В Николаевской области обломки сбитых "Шахедов" упали на открытой территории, данных о разрушениях и пострадавших нет.

В Одесской области обломки сбитых дронов-камикадзе вызвали возгорание на территории энергообъекта – был пожар, который уже ликвидировали.

Ивано-Франковская и Черновицкая области

В Ивано-Франковской области также слышали взрывы во время тревоги. Однако пока местные власти никак не комментировали последствия, которые есть в области.

В Черновицкой ОВА также сообщили, что во время воздушной тревоги над областью сбивали ракеты и беспилотники типа "Шахед". По предварительной информации, в результате атаки никто не пострадал.

Житомирская и Тернопольская области

Председатель Житомирской ОВА Виталий Бунечко отметил, что ночью во время воздушной тревоги над территорией Житомирщины было уничтожено несколько вражеских воздушных целей. Жертв и пострадавших при падении обломков нет.

В Тернопольской ОВА также рассказали, что в воздушном пространстве области Силы обороны обезвредили несколько вражеских воздушных целей. Пострадавших в результате атаки нет, однако в результате сбивания вражеских объектов на территории области зафиксировано падение обломков.

Сколько дронов и ракет уничтожили Силы обороны

Как сообщили в Воздушных силах, всего враг использовал 82 средства воздушного нападения, среди которых:

20 крылатых ракет Х-101/Х-555, которые запустили с самолетов стратегической авиации Ту-95 МС (район пусков – Саратовская область);

6 аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал" с истребителей МиГ-31К (район пусков – Тамбовская область);

12 зенитных управляемых ракет С-300 (пуски из Белгородской области);

40 ударных БПЛА типа "Shahed-131/136", которые запустили из Приморско-Ахтарска и мыса Чауда, что во временно оккупированном Крыму;

4 управляемые авиационные ракеты Х-59, которые запустили из воздушного пространства оккупированной части Запорожской области.

Основным направлением атаки для врага была Львовская область. К отражению воздушного нападения России были привлечены истребительная авиация и зенитные ракетные войска Воздушных Сил, мобильные огневые группы и подразделения радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.

Силы ПВО провели мощную боевую работу и сбили 18 из 42 ракет, а также 39 из 40 "Шахедов". В целом украинские защитники уничтожили 57 воздушных целей:

16 крылатых ракет Х-101/Х-555;

39 ударных БПЛА типа "Shahed-131/136";

2 управляемые авиационные ракеты Х-59.

В то же время как сообщила пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк враг также выводил во время массированной атаки по Украине ракетоноситель в Черном море. Однако военные пусков ракет оттуда не фиксировали.

Основной целью врага была энергетическая инфраструктура

Министр энергетики Герман Галущенко рассказал, что под ударом врага оказались объекты генерации и системы передачи в Харьковской, Запорожской, Львовской, Одесской и Киевской областях. В Киевской области, по предварительной информации, есть перебои с электроснабжением.

Сейчас уже есть перебои с электричеством в Харьковской области – более 200 тысяч абонентов Харьковской области остались без электроснабжения. Метрополитен работает как укрытие.

Сейчас в Харьковской области ввели графики аварийных отключений света. Их ввели в 06:31. В других регионах ограничения пока не вводили.

Россия утром 11 апреля атаковала также две теплоэлектростанции ДТЭК. Там серьезно повреждено оборудование предприятий. После окончания атаки энергетики оперативно начали ликвидацию последствий и восстановление работы оборудования. По предварительной информации, к счастью, обошлось без пострадавших.

Спасатели и полиция работает на местах попадания / Фото ГСЧС и Нацполиции

Министр внутренних дел Игорь Клименко отметил, что более 200 спасателей с ночи работают на местах ликвидации последствий массированного обстрела, еще более сотни следователей, криминалистов и взрывотехников.

"Спасатели готовы оперативно развернуть мобильные генераторные станции. На базе пожарно-спасательных частей и подразделений полиции работают Пункты Несокрушимости – с электроэнергией и доступом к сети. Вблизи мест ликвидации обстрелов может быть ограничено движение транспорта", – отметил министр.

Клименко также отметил, что в результате атаки, по предварительным данным, обошлось без пострадавших и жертв.

В городе Украинка Киевской области после массированной атаки России произошел мощный пожар. Местные жители писали, что горела Трипольская ТЭС, которая является крупнейшей в Киевской области.

В конце концов глава наблюдательного совета "Центрэнерго" заявил, что Трипольская ТЭС полностью уничтожена в результате российских ударов.

Как реагировали на вражеский обстрел в Украине и мире

Президент Украины отметил, что российские военные в очередной раз целились по объектам критической инфраструктуры. Так, оккупанты подло ударили по Харькову и области, а также по объектам в Киевской, Запорожской, Одесской и Львовской областях. Он поблагодарил всех, кто теперь ликвидирует последствия атаки, а также силам ПВО, которые стояли на страже.

Зеленский уточнил, что в целом россияне запустили более 40 ракет и еще около 40 дронов-камикадзе. К сожалению, сбить удалось лишь часть вражеских средств воздушного нападения, поэтому глава государства обратился к партнерам.

Каждый из наших соседей в Европе, каждый из других партнеров видит, насколько критической является потребность Украины в ПВО. Именно здесь, именно сейчас, именно нашей возможностью преодолеть российский террор мир может доказать, что все одинаково воспринимают террор как преступление. Если России будет разрешено и в дальнейшем это делать, если российские ракеты и "Шахеды" будут бить не только по Украине, но и по решимости партнеров, это будет глобальным разрешением на террор. Нужна ПВО и другая оборонная поддержка, а не закрывание глаз и долгие дискуссии,

– подчеркнул президент.

В то же время глава государства поблагодарил всех партнеров в мире, которые действительно действенно поддерживают Украину и борьбу с врагом. Зеленский поблагодарил всех лидеров, которые "не будут молчать и продолжат помогать нам и осуждать российский террор".

На вражескую атаку также отреагировала госпожа посол США в Украине Бриджит Бринк. Она отметила, что по состоянию на 4:15 утра по всей Украине была объявлена воздушная тревога, страна находилась под угрозой применения беспилотников и ракет.

"Кроме атак на украинскую инфраструктуру, прошлом месяце от обстрелов погибли 600 гражданских лиц. Сейчас Украине нужно больше противовоздушной обороны и наша помощь", – отметила Бринк.