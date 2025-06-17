Украина созывает срочное заседание Совбеза ООН из-за массированной атаки со стороны России

Украина направила запрос о созыве срочного заседания Совета Безопасности ООН. Это произошло после массированного обстрела со стороны России ночью 17 июня.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий постоянного представителя Украины при ООН Андрея Мельника для Укринформа.

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Что сказал Мельник о созыве Совбеза ООН

Андрей Мельник отметил, что подписал письмо к президенту Совета Безопасности ООН, послу Гайаны в ООН Кэролин Родригес-Биркетт, с просьбой как можно быстрее созвать заседание СБ в связи с эскалацией ракетного террора России против мирных жителей Украины.

Украинский постпред отметил, что ночью 17 июня массированная российская атака унесла жизни многих киевлян, более ста граждан получили ранения. Также полностью разрушены жилые дома.

Имеем дело не просто с военными преступлениями против гражданского населения, которые ежедневно и каждую ночь совершает московский режим. Это преступления против человечности, которые требуют не только осуждения, но и решительной реакции и практических действий со стороны международного сообщества, прежде всего Совета Безопасности ООН,

– подчеркнул Мельник.

Украинский дипломат добавил, что 17 июня у него будет встреча с Кэролин Родригес-Биркетт, чтобы детально обсудить дальнейшие шаги в соответствии с Уставом ООН.

"Надеюсь, члены Совета Безопасности дадут жесткий ответ на преступные действия России. Время положить конец безнаказанности Кремля", – резюмировал постоянный представитель Украины в ООН.

К слову, российская армия ночью 17 июня массированно обстреляла Украину ракетами различных типов и дронами. Последствия были зафиксированы в Киеве, Одессе, Запорожье и других населенных пунктах нашего государства.

В Киеве страна-агрессор попала ракетой в многоэтажный дом, в результате чего было много жертв и пострадавших. На месте продолжают работать спасатели: разбирать завалы и искать пропавших без вести людей.