Ночная массированная атака по Украине: в Генштабе уточнили количество сбитых ракет

Украина в очередной раз подверглась массированной атаке россиян ночью и на рассвете 21 сентября. В Генштабе отчитались, сколько в целом ракет удалось сбить и сколько враждебных целей зафиксировали в Украине.

Украинские военные уже отчитывались утром об атаке россиян – тогда говорилось о 36 сбитых целей из 43 запущенных. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщал, что говорилось о пусках ориентировочно в 3:40 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55.

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Сколько ракет сбили наши военные

В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины рассказали, что в течение 21 сентября произошло более 20 боевых столкновений.

Также, по уточненной информации, ночью 21 сентября Россия нанесла очередной массированный ракетный удар по энергетической, промышленной и гражданской инфраструктуре Украины 44 крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55 и 6 зенитными управляемыми ракетами С-300,

– рассказали военные.

В Генштабе ВСУ уточнили, что силы и средства Воздушных сил ВСУ вместе с нашей противовоздушной обороной сбили 38 крылатых ракет.

В целом российские захватчики атаковали Украину:

52 ракетными и 44 авиационными ударами;

совершили 43 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили жилые дома, гражданские учебные заведения, медицинские заведения, общежития и другая гражданская инфраструктура,

– рассказали военные.

Какие последствия массированной атаки россиян по Украине 21 сентября