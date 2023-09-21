Ночная массированная атака по Украине: в Генштабе уточнили количество сбитых ракет
Источник:Генштаб ВСУ
Украина в очередной раз подверглась массированной атаке россиян ночью и на рассвете 21 сентября. В Генштабе отчитались, сколько в целом ракет удалось сбить и сколько враждебных целей зафиксировали в Украине.
Украинские военные уже отчитывались утром об атаке россиян – тогда говорилось о 36 сбитых целей из 43 запущенных. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщал, что говорилось о пусках ориентировочно в 3:40 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55.
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Сколько ракет сбили наши военные
В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины рассказали, что в течение 21 сентября произошло более 20 боевых столкновений.
Также, по уточненной информации, ночью 21 сентября Россия нанесла очередной массированный ракетный удар по энергетической, промышленной и гражданской инфраструктуре Украины 44 крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55 и 6 зенитными управляемыми ракетами С-300,
– рассказали военные.
В Генштабе ВСУ уточнили, что силы и средства Воздушных сил ВСУ вместе с нашей противовоздушной обороной сбили 38 крылатых ракет.
В целом российские захватчики атаковали Украину:
- 52 ракетными и 44 авиационными ударами;
- совершили 43 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили жилые дома, гражданские учебные заведения, медицинские заведения, общежития и другая гражданская инфраструктура,
– рассказали военные.
Какие последствия массированной атаки россиян по Украине 21 сентября
- В результате атаки россиян в Черкассах обломки российских ракет попали по гостинице в центре города. К сожалению, ранения получили по меньшей мере 11 человек, из них 6 – находятся в больнице. По состоянию на вечер 21 сентября спасатели продолжали разбирать завалы.
- В Киеве в результате атаки россиян в Голосеевском районе выбило окна в 5-этажном доме, в Святошинском районе были перебои со светом, в Дарницком районе пострадали 7 человек, ведь там обломки упали на территорию СТО и общежития заведения профтехобразования.
- Во Львовской области есть попадания – россияне нанесли 3 ракетных удара по территории Дрогобыча. Два прилета были по промышленному объекту, где загорелся цех, разрушено трехэтажное здание склада и возник пожар. Еще один ракетный удар был по частному двухэтажному складе, где также вспыхивал пожар.
- По Харькову россияне ударили 6 ракетами С-300, повредив производственное здание гражданского предприятия в Слободском районе, окна в отделении скорой, попали в дорогу. К сожалению, там получил ранения и был госпитализирован 58-летний мужчина, а у 65-летнего – незначительные повреждения, он не нуждался в госпитализации.
- В Херсоне россияне попали по общежитию, в котором спали люди. Погибли двое мужчин 29 и 41 года. Доставили в больницу с травмами женщин 61, 44 и 57 лет и 49-летнего мужчину. На месте врачи помогли 81-летняя раненая. Подробнее об обстреле россиян 21 сентября – читайте по ссылке.