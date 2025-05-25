Люди шли в укрытие, когда было попадание, – в ГСЧС поделились ужасными последствиями атаки на Киев

В ночь на 25 мая Россия осуществила массированную комбинированную атаку на Украину. В частности, пострадала столица. В результате ударов есть 11 пострадавших. В Киеве есть попадания.

Спасатели оперативно ликвидировали последствия атаки на Киев. Об этом 24 Каналу рассказал спикер ГСЧС Киева Павел Петров.

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Последствия атаки

Павел Петров отметил, что спасатели уже вторую ночь работают в усиленном режиме и ликвидируют последствия вражеских ракетно-дронных атак. В частности, ночью 25 мая спасатели были привлечены в Голосеевском районе столицы. Там произошло попадание рядом с пятиэтажным общежитием одного из учебных заведений. Там перебита газовая труба, в результате чего произошло возгорание на незначительной площади.

Спасатели очень быстро ликвидировали возгорание. На этой локации было четверо пострадавших, которым оказали помощь на месте. Они отказались от госпитализации.

Многоэтажка в Шевченковском районе Киева. Там произошло попадание прямо под жилой дом. Если я не ошибаюсь, даже есть видео, когда люди направляются в укрытие. Это именно этот дом. Там есть подземный паркинг. Вероятнее всего, туда направлялись люди, когда произошло попадание,

– сказал спикер.

Там было трое пострадавших. В доме были выбиты стекла. Наблюдалось незначительное разрушение на первых этажах.

Также спасатели были привлечены в Днепровском районе Киева. Было попадание в двухэтажный частный жилой дом. Пострадала женщина. Она обратилась к медикам с травмой ноги.

В общем, по информации Киевской городской военной администрации, всего в столице было травмировано 11 человек. К счастью, как и прошлой ночью, обошлось без погибших.

Ночью 24 мая было на Киев летело большее количество дронов. Поэтому тогда спасателей было привлечено больше. Уже 25 мая было немножко легче. Утром так же все пожары были ликвидированы. В ГСЧС уже привыкли к такой работе. Все готово для того, чтобы оперативно ликвидировать последствия вражеских атак.