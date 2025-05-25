Вместо реакции на обстрел Украины: Трамп рассказал, что его друга покусали на гольфе
- Дональд Трамп не отреагировал на массированные атаки России по Украине, зато рассказал историю о своем друге, которого покусал лебедь на гольфе.
- Трамп поделился этой историей в соцсети Truth Social, отметив, что "гольф может быть опасным видом спорта".
Дональд Трамп пока никак не отреагировал на массированные атаки России по Украине в течение последних 2 суток. В то же время президент США решил рассказать "интересную" историю, случившуюся с его другом на гольфе.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Дональда Трампа в соцсети Truth Social.
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Какую историю рассказал Трамп вместо реакции на обстрел Украины
Пока в европейских странах выражают соболезнования украинцам из-за массированных атак врага, которые тот совершил в ночь на 24 и 25 мая, Дональд Трамп решил ничего не писать об этих обстрелах.
Зато американский лидер, который не скрывает большую любовь к гольфу, решил поделиться историей о своем друге, с которым произошел казус во время этой спортивной игры. Как оказалось, друга Трамп на гольфе покусал лебедь.
Я всегда говорил, что гольф может быть опасным видом спорта! Моего друга укусили в Бедминстере,
– написал Дональд Трамп.
Дональд Трамп вместо реакции на российские обстрелы по Украине выложил пост, как его друга покусали во время гольфа / Скриншот 24 Канала
Сейчас с американской стороны отреагировал на атаку только спецпредставитель президента США в Украине Кит Келлог. Генерал назвал эти "позорные обстрелы" нарушением Женевской конвенции, призвав прекратить убийства и огонь.