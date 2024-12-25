Массированная атака по энергетике, пожары и пострадавшие: все об обстреле Украины 25 декабря

25 декабря 2024, 15:49
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Автор: Владислав Кравцов

Российская армия 25 декабря нанесла массированный ракетно-дроновой удар по Украине. Эта атака была снова направлена на энергетическую инфраструктуру нашего государства.

По областям на местах попаданий возникли пожары, а также были пострадавшие и погибшие. Все, что известно о российской массированной атаке по Украине на Рождество, 25 декабря, – читайте в материале 24 Канала.

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Сколько всего была тревога в Украине 25 декабря

Свои ударные дроны-камикадзе российская армия начала запускать по Украине еще в 13:15 24 декабря. С тех пор весь вечер того дня, а также всю ночь и утро 25 декабря по областям объявляли воздушную тревогу.

Дроны добирались и до западных областей Украины. В 05:41 25 декабря тревогу также начали объявлять и из-за угрозы применения вражеских ракет с самолетов Ту-95. Также предупреждали о применении баллистики врагом и ракет типа "Калибр" с Черного моря.

Под атакой оказались центральные и западные области Украины. В 08:20 объявили отбой тревоги.

Уже около 09:45 по всей нашей стране снова начала распространяться тревога из-за угрозы применения вражеских крылатых ракет. Отбой тревоги прозвучал в 10:21 по ракетной опасности, а в 11:11 по дроновой.

Взрывы раздавались в Харькове, Днепре, Кривом Роге, в Кременчуге на Полтавщине и на Ивано-Франковщине.

Какие последствия вражеских обстрелов по областям

  • Харьков

Россия во время массированной атаки 25 декабря нанесла 12 ракетных ударов по Харькову. Из-за вражеской атаки без электроснабжения в Харькове и частично в области остались 500 тысяч абонентов. Также в городе есть проблема с тепло и водоснабжением – около 520 тысяч абонентов без этих услуг.

В общем, в Харькове под вражескими ударами были Салтовский, Киевский, Индустриальный и Немышлянский районы. Повреждены жилые дома, объекты гражданской и критической инфраструктуры. Получили ранения шесть мирных жителей: пять мужчин и женщина.

Последствия вражеской атаки по Харькову / Фото Анны Черненко, 24 Канал

Предварительно установлено, что по Салтовскому району атака была осуществлена ракетами типа С-400, по Немышлянскому – Х-35. Точный тип ракет, которыми были нанесены другие удары, устанавливается.

По данным ОВА, в Харькове из-за российской атаки зафиксировано повреждение 74 здания. Всего в этих зданиях выбито 840 окон. Обследование еще продолжается.

  • Киевская область

Киевскую область почти всю ночь атаковали дроны. Как отметили в КМВА, силы ПВО в течение нескольких часов сбивали вражеские цели.

Пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено.

Вместе с тем, в результате падения обломков сбитых вражеских целей в двух районах повреждены 12 грузовых автомобилей, здание кафе и 3 частных дома. В зданиях выбиты окна, двери, посечены фасады и повреждены кровли.

  • Львовская область

Председатель Львовской ОВА Максим Козицкий поблагодарил украинских защитников, которые отражали вражескую атаку. Он отметил, что благодаря воинам на разных фронтах для Львовской области российская атака прошла без последствий.

  • Ивано-Франковская область

Как сообщила председатель Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук, во время утренней тревоги враг нанес удар по Прикарпатью. Вследствие этого часть области – без электроснабжения. К счастью, обошлось без пострадавших.

Впоследствии стало известно, что враг атаковал объект критической инфраструктуры на Ивано-Франковщине. К ликвидации последствий чрезвычайного происшествия привлекались 114 спасателей и 36 единиц техники.

Спасатели ликвидировали последствия вражеской атаки на Прикарпатье / Фото ГСЧС

Света не было в Калуше, Бурштыне и Ивано-Франковске. Впоследствии там начали восстанавливать электроэнергию, хотя в Бурштыне до сих пор кое-где есть проблемы с теплоснабжением.

Мэр Ивано-Франковска Роман Марцинкив рассказал, что предварительно, в городе обошлось без попаданий.

  • Днепропетровская область

Председатель Днепропетровской ОГА сообщил, что 25 декабря из-за ракетной атаки по энергетическим объектам области погиб человек. На местах попаданий работали спасатели.

Спасатели ликвидируют последствия вражеской атаки в Днепропетровской области / Фото ГСЧС

Сергей Лысак также отметил, что в Днепре специалисты обследуют атакованные утром россиянами территории. Уже есть предварительные результаты.

В Днепре, кроме инфраструктуры, повреждено админздание. Окна побиты в девятиэтажке. Изуродован также частный дом. Одна хозяйственная постройка загорелась. Чрезвычайники укротили огонь,
– указал глава ОГА.

Последствия российской атаки по Днепру / Фото из телеграм-канала Сергея Лысака

Рядом с людьми находятся представители всех служб и благотворители. Жертвы атаки получают необходимые материалы, чтобы временно закрыть повреждения.

  • Винницкая область

В Винницкой области в результате ночной атаки есть повреждения энергетической инфраструктуры.

Первый заместитель начальника ОВА Наталья Заболотная сообщила, что по состоянию на утро, благодаря слаженной работе энергетиков, все потребители запитаны.

  • Житомирская область

В результате вражеской атаки в Житомирском районе было повреждено деревянное заброшенное здание, а также загорелся сарай. Спасатели оперативно ликвидировали пожар.

К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

  • Черновицкая область

Утром силы ПВО уничтожили над Буковиной вражескую ракету. На месте падения обломков в Черновицком районе работают все профильные службы.

Погибших, пострадавших и разрушений, к счастью, нет.

  • Полтавская область

В Полтавской ОГА сообщили, что по предварительной информации, прошло без попаданий в гражданские объекты и пострадавших.

Впрочем, есть повреждения энергетической инфраструктуры и временные отключения света в Кременчугском районе. Специалисты уже работают над восстановлением.

  • Кировоградская область

В Кировоградской области под прицелом врага тоже была критическая инфраструктура.

Сколько вражеских целей уничтожила ПВО

В Воздушных силах рассказали, что в ночь на 25 декабря 2024 года Россия нанесла комбинированный массированный удар. Враг бил по объектам топливно-энергетического сектора Украины ракетами различных типов воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными БПЛА типа "Шахед" и дронами-имитаторами других типов.

В общем радиотехническими войсками Воздушных Сил ВС Украины обнаружено и осуществлено сопровождение 184 воздушных целей противника:

  • 2 баллистические ракеты KN-23,
  • 10 зенитных управляемых ракет С-300/С-400,
  • 12 крылатых ракет "Калибр",
  • 50 крылатых ракет Х-101/Х-55СМ со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС,
  • 4 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69 с самолетов тактической авиации,
  • 106 ударных БпЛА "Shahed"/дронов-имитаторов различных типов.

Силы ПВО провели мощную боевую работу и сбили 113 воздушных целей:

  • 55 крылатых ракет Х-101, Х-55СМ, "Калибр";
  • 4 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69;
  • 54 ударных БПЛА "Shahed"/дроны-имитаторы различных типов, еще 52 не достигли целей (локационно потеряны).

Противник атаковал объекты украинской энергетики на Харьковщине, Киевщине, Днепропетровщине, Полтавщине, Житомирщине, Ивано-Франковщине и Запорожье. К сожалению, в результате российской атаки есть поражения.

Российская ракета залетала в Молдову и Румынию

Во время атаки российская ракета залетела в Молдову и Румынию. Так, одна из ракет, запущенных Россией, была замечена патрулем Молдовы в приграничье в направлении Ямполь – Косеуц.

Впоследствии одна из ракет якобы пересекла воздушное пространство Молдовы в районе Отач – Могилев-Подольский и вышла через границу с Румынией в районе Дорохой-Герца. Сейчас молдавская сторона ведет дополнительные проверки.

В Молдове официально признают, что российская ракета действительно пересекла воздушное пространство страны. Майя Санду также осудила преступные действия Кремля, которые нарушают международное право.

В то же время в Румынии утверждают, что ракета якобы не пересекала их воздушное пространство. Утверждается, что силы и средства ПВО не фиксировали вражеских целей.

Польша, в свою очередь, поднимала авиацию из-за российской атаки на Украину, сообщило Оперативное командование Вооруженных сил страны.

Как отреагировал Зеленский на вражескую атаку на Рождество

Владимир Зеленский отреагировал на российскую массированную атаку и подчеркнул, что каждый российский удар требует времени на подготовку. Это не спонтанное решение, а осознанный выбор не только целей, но и времени и даты.

Сегодня Путин сознательно выбрал Рождество для атаки. Что может быть более бесчеловечным? Более 70 ракет, среди которых баллистические, и более чем сотня ударных дронов. Цели – наша энергетика. Они продолжают бороться за блэкаут в Украине,
– подчеркнул Зеленский.

По словам президента, энергетики работают, чтобы как можно скорее восстановить подачу света.

Какая ситуация в Украине со светом после обстрелов

На фоне массированной атаки России в Украине превентивно выключали свет. Министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что Россия в очередной раз массированно атакует энергетическую инфраструктуру Украины.

Оператор системы передачи принимает необходимые меры ограничения потребления для минимизации негативных последствий для энергосистемы. Как только будет позволять ситуация с безопасностью, энергетики будут уточнять нанесенные повреждения,
– сообщил Галущенко.

В ДТЭК впоследствии отметили, что в результате массированной атаки было серьезно повреждено оборудование ТЭС компании. После окончания обстрелов энергетики оперативно начали устранение их последствий и восстановление работы оборудования.

После вражеской атаки в Укрэнерго отметили, что 25 декабря до конца суток будут действовать почасовые отключения электроэнергии.

  • для бытовых потребителей: 05:48 – 23:59 – до трех очередей отключений одновременно;
  • для бизнеса и промышленности: 15:00 – 23:59 – применение графиков ограничения мощности.