Есть попадания и пострадавшие: власти рассказали о последствиях атаки по Прикарпатью

Российские оккупанты атаковали Прикарпатье с разных направлений. Украинская ПВО уничтожила несколько вражеских целей.

У Ивано-Франковской ОВА рассказали, что, к сожалению, есть попадания. Воздушная тревога в области продолжалась с 06:11 по 11:11 26 августа, пишет 24 Канал.

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Какие последствия атаки на Прикарпатье

К сожалению, есть попадание в инфраструктурный объект. Три человека пострадали, им оказывается медицинская помощь. Информация о разрушениях уточняется,

– заявили в ОВА.

Светлана Онищук также пояснила, что последствия вражеских атак ликвидируют специалисты ГСЧС, медики и другие службы.

В ОВА рассказали об атаке дронами: смотрите видео

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Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что в областном центре минимальные повреждения, которые могли быть.

Спасибо за профессионализм, за то, что противовоздушная оборона очень хорошо сработала. Но прошу реагировать на воздушные тревоги. Видим, что враг накопил резерв ракет, "Шахедов" поэтому наносит удары..

– рассказал городской голова.

По его словам, было возгорание травы и вспыхнул пожар в одной из сельских общин.