Это абсолютный антирекорд, – Игнат о ночной атаке России

Россияне третью ночь подряд терроризируют украинцев – на этот раз враг использовал 355 дронов и 9 ракет. Это является антирекордом по количеству примененных БПЛА за одну атаку.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий начальника управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемаратона.

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Что известно о ночной атаке на Украину

В ночь на 26 мая для террора украинцев оккупанты использовали 9 крылатых ракет воздушного базирования Х-101 с самолетов стратегической авиации Ту-95МС в Самарской области и 355 "Шахедов" и беспилотников-имитаторов различных типов с 7 направлений.

Действительно, это антирекорд. Массированная атака с применением ракет и дронов идет третий день подряд,

– заявил Юрий Игнат.

Он добавил, что силы ПВО сбили все 9 ракет, которые выпустили россияне, а дронов удалось сбить 288. По словам Игната, для отражения вражеской атаки привлекаются все возможные средства.

Россияне увеличивают средства воздушного нападения. Ночью 26 мая их было 364.

Это невероятная цифра, которую цитируют все мировые медиа, показывая, как режим Путина "хочет" перемирие,

– отметил Игнат.

К слову, российскую атаку также прокомментировал президент Украины. Зеленский отметил, что страна-террорист так действует, потому что чувствует полную безнаказанность.

"Всю ночь работали наши силы защиты неба и спасатели. Российская армия применила против наших городов и общин наибольшее количество дронов с начала полномасштабной войны. 355 ударных беспилотников, большинство из которых – "Шахеды". Также было 9 крылатых ракет. К сожалению, есть раненые люди и поражения гражданской инфраструктуры", – написал украинский лидер.