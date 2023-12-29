Созыв заседания Совбеза из-за атаки России: обращение направила Украина и 30 стран-членов

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина вместе со странами-союзниками просит созвать экстренное заседание Совбеза ООН. Причиной стала массированная атака на Украину.

Россияне ночью и утром запускали по стране ракеты разного типа, в том числе и "Кинжалы". Также оккупанты применяли дроны-камикадзе.

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Реакция МИД Украины

Дмитрий Кулеба сообщил, что обращение для созыва Совбеза ООН уже направили в Эквадор – страну, которая там сейчас главенствует.

Украина вместе с тремя десятками государств-членов ООН обратилась к Эквадорскому Председательству с запросом на созыв экстренного заседания СБ ООН по поводу ракетной и дроновой атаки России, приведшей к большому количеству гражданских жертв и разрушениям гражданской инфраструктуры,

– отметил министр.

Массированная атака по Украине

Ночью 29 декабря Россия начала самую масштабную по количеству воздушных целей атаку на Украину. Всего в пространстве страны зафиксировали 158 вражеских ракет и дронов-камикадзе. Силам ПВО удалось ликвидировать 27 "Шахедов" и 87 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55.

В Украине, по данным областных военных администраций, по меньшей мере 31 погибший человек и 148 раненых в результате вражеской атаки. Прилеты были зафиксированы в Киеве, Львове, Харькове, Запорожье, Одессе, Днепре и других населенных пунктах.

Во время атаки воздушное пространство Польши нарушил неизвестный летательный объект – впоследствии стало известно, что это была российская ракета. Она находилась в польском небе около трех минут, после чего вернулась в Украину. Президент Польши Анджей Дуда обсудил это с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Джо Байден отреагировал на массированную атаку и отметил, что этот инцидент является ярким напоминанием миру, что цель Путина остается неизменной. Он стремится уничтожить Украину и подчинить ее народ. Именно поэтому президент США отметил необходимость принятия пакета помощи Конгрессом.

Во время массированной атаки Кулеба в бомбоубежище провел разговор с представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем. Украине удалось договориться о поставках дополнительных систем ПВО. Также Боррель заверил, что Евросоюз пытается ускорить поставки обещанных артиллерийских снарядов.