Главное о комбинированной атаке 6 апреля: где раздаются взрывы в Украине, какие последствия

Россия воскресным утром 6 апреля атакует Украину. Враг уже обстрелял города ракетами, но удары еще продолжаются. 24 Канал расскажет детали.

Оккупанты подняли самолеты стратегической авиации Ту для массированных ударов по Украине. До этого были удары "Шахедами" и баллистикой по Киеву.

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Что известно о массированной атаке 6 апреля 2025 года