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24 Канал Новости Украины Главное о комбинированной атаке 6 апреля: где раздаются взрывы в Украине, какие последствия
6 апреля, 06:18
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Главное о комбинированной атаке 6 апреля: где раздаются взрывы в Украине, какие последствия

Ирина Чеботникова

Россия воскресным утром 6 апреля атакует Украину. Враг уже обстрелял города ракетами, но удары еще продолжаются. 24 Канал расскажет детали.

Оккупанты подняли самолеты стратегической авиации Ту для массированных ударов по Украине. До этого были удары "Шахедами" и баллистикой по Киеву.

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Что известно о массированной атаке 6 апреля 2025 года

07:03, 06 апреля

Мэр Киева о последствиях обстрела столицы

В Оболонском районе, где в результате вражеской атаки произошел пожар в офисном центре, произошло частичное разрушение здания.

06:59, 06 апреля

Мониторы добавляют, что взрывы были и в Киевской, Николаевской, Одесской областях.

06:56, 06 апреля

На утро известно только о взрывах в Киеве и в Умани.

06:50, 06 апреля

СМИ показали последствия ударов по Киеву

06:46, 06 апреля

Кличко о последствиях утреннего обстрела Киева

Вследствие ракетной атаки на столицу в городе произошли пожары в нежилой застройке в Оболонском, Дарницком, Соломенском районах. В Дарницком районе трое пострадавших. Также повреждены 8 автомобилей. Спасатели ликвидируют последствия атаки.

06:23, 06 апреля

По данным Виталия Кличко, в Дарницком районе Киева еще один пожар.

До того там сообщали о пострадавших.

06:16, 06 апреля

Ракеты заворачивают на Николаевщину.

06:11, 06 апреля

Где летят ракеты утром 6 апреля

Под атакой Уманский район.

Другие ракеты летят на границе Кировоградской и Черкасской областей, а также в Винницкой области.

06:06, 06 апреля

Как сообщают мониторинговые каналы, группа самолетов Ту возвращается на аэродром базирования.

Они уже выпустили ракеты по Украине. Предположительно, в воздухе 5 групп по 2-3 ракеты в каждой.