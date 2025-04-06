Главное о комбинированной атаке 6 апреля: где раздаются взрывы в Украине, какие последствия
Россия воскресным утром 6 апреля атакует Украину. Враг уже обстрелял города ракетами, но удары еще продолжаются. 24 Канал расскажет детали.
Оккупанты подняли самолеты стратегической авиации Ту для массированных ударов по Украине. До этого были удары "Шахедами" и баллистикой по Киеву.
Смотрите также В Киеве и области снова прогремели взрывы: столицу атаковали БПЛА и баллистика
Что известно о массированной атаке 6 апреля 2025 года
В Оболонском районе, где в результате вражеской атаки произошел пожар в офисном центре, произошло частичное разрушение здания. Мониторы добавляют, что взрывы были и в Киевской, Николаевской, Одесской областях. На утро известно только о взрывах в Киеве и в Умани. Вследствие ракетной атаки на столицу в городе произошли пожары в нежилой застройке в Оболонском, Дарницком, Соломенском районах. В Дарницком районе трое пострадавших. Также повреждены 8 автомобилей. Спасатели ликвидируют последствия атаки. По данным Виталия Кличко, в Дарницком районе Киева еще один пожар. До того там сообщали о пострадавших. Ракеты заворачивают на Николаевщину. Под атакой Уманский район. Другие ракеты летят на границе Кировоградской и Черкасской областей, а также в Винницкой области. Как сообщают мониторинговые каналы, группа самолетов Ту возвращается на аэродром базирования. Они уже выпустили ракеты по Украине. Предположительно, в воздухе 5 групп по 2-3 ракеты в каждой.
Мэр Киева о последствиях обстрела столицы
Кличко о последствиях утреннего обстрела Киева
Где летят ракеты утром 6 апреля
В Оболонском районе, где в результате вражеской атаки произошел пожар в офисном центре, произошло частичное разрушение здания.
Мониторы добавляют, что взрывы были и в Киевской, Николаевской, Одесской областях.
На утро известно только о взрывах в Киеве и в Умани.
Вследствие ракетной атаки на столицу в городе произошли пожары в нежилой застройке в Оболонском, Дарницком, Соломенском районах. В Дарницком районе трое пострадавших. Также повреждены 8 автомобилей. Спасатели ликвидируют последствия атаки.
По данным Виталия Кличко, в Дарницком районе Киева еще один пожар.
До того там сообщали о пострадавших.
Ракеты заворачивают на Николаевщину.
Под атакой Уманский район.
Другие ракеты летят на границе Кировоградской и Черкасской областей, а также в Винницкой области.
Как сообщают мониторинговые каналы, группа самолетов Ту возвращается на аэродром базирования.
Они уже выпустили ракеты по Украине. Предположительно, в воздухе 5 групп по 2-3 ракеты в каждой.